Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 176 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 176 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: