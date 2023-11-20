Haberler

Malatya Ticaret Borsasında Kuru Kayısının Kilogramı 176 Liradan Satıldı

 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 176 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 176 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg176,00176,00
Kabuklu bademKg64,6364,63
ArpaKg6,006,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Malatya Tarım Ekonomi Haberler

title