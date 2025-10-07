Malatya İhracatında Yüzde 50 Düşüş: İş Dünyası Teşvik Bekliyor

Malatya'nın ihracatında yüzde 50'ye dayanan düşüşler yaşandığını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Artan üretim maliyetlerinde işçilik payı yüzde 20'ye dayandı. Şu anki konjonktürde Mısır, Bangladeş gibi işçilik maliyeti 100, 200 dolar olan ülkelerle rekabet etmek mümkün değil. İş dünyası olarak kapsayıcı teşvikler bekliyoruz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Eylül ayında Malatya'dan önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45 düşüşle 24 milyon 668 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Dış ticaretteki belirsizlikler, maliyet artışları, iç piyasadaki ekonomik dalgalanmalar ve yaşadığımız zirai don ilimiz ihracatını olumsuz etkiledi" dedi.

"Rekabet gücümüz zayıflıyor"

Üretimde artan maliyetlerin ihracat rakamlarını olumsuz etkilediğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Organize sanayi bölgemizdeki fabrikalar artık dünya ile rekabet edemez hale geldi. İşçilik ve enerji maliyetleri artan firmalar üretimde düşüşe gidiyor. Bu durum hem istihdamımızı hem de ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Üretici firmalarımız için uygun faizli kredi paketleri ivedi bir şekilde hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

Üç yılda 6 bin kayıp

Tekstil ve hazır giyim sektöründeki sıkıntılara vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Tekstil ve hazır giyim konfeksiyon sektörü şehrimizin ana istihdam alanıydı. Deprem öncesi OSB'mizde bu sektörde çalışan sayısı 21 binken bugün bu rakam 15 bin civarında. Üç yılda yaklaşık 6 bin kişilik bir kayıp var. Bunu çok iyi okumak lazım. Artan maliyetlerden dolayı çıkarılan personeller olduğu gibi, tamamen kapanan fabrikalarda var. Daha önce üretim maliyetinin içerisindeki işçilik payı yüzde 10'ları bulmazdı, şimdi yüzde 15-17'lere geldi. Tekstil ve hazır giyim sektöründe bazı üretilen özel ürünler var ki işçilik payı yüzde 50'ye dayandı. Şu anki konjonktürde Mısır, Bangladeş gibi işçilik maliyeti 100, 200 dolar olan ülkelerle rekabet etmek mümkün değil. İş dünyası olarak kapsayıcı teşvikler bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA