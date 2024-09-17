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Malatya Heyetinin Adana Ziyareti: İnşaat Sektöründe Çözüm Arayışları

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DAİMFED Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadircan Esen, Adana'ya gerçekleştirdiği ziyarette Malatya'nın inşaat sektöründeki sorunlarını dile getirdi. Deprem ve yüksek faizlerin zorluklarına dikkat çekilen ziyarette, ticari işbirlikleri ve destek çağrıları yapıldı.

DAİMFED Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadircan Esen ve beraberindeki heyet Adana'ya inşaat inceleme gezi yaptı.

DAİMFED Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kadircan Esen, ASKON Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak ve DAİMFED Malatya Yönetim Kurulu üyeleri Adana'ya ziyarette bulundu. Malatya heyeti, DAİMFED Adana Federasyon Merkezi'nde düzenlenen programlara katılarak, Malatya'daki inşaat sektörünün durumu ve yaşadıkları zorluklar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, Malatya'nın ticaret merkezi ve çarşılarıyla birlikte büyük bir yıkıma uğradığını belirterek, "Deprem öncesinde yatırım yapan tedarikçiler, işçi ve pazar sıkıntısı yaşamaya başladı. Adanalı iş insanlarıyla kuracağımız ticari köprüler ve Ar-Ge platformları her iki taraf için de olumlu sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Esen, Malatya'da inşaat sektörünün zor günler geçirdiğini, deprem ve yüksek faizlerin etkisinin ağır bir şekilde hissedildiğini vurguladı. Kadircan Esen ve Reha İpekçi, ziyaret kapsamında katıldıkları Adana yerel televizyonunda Malatya'nın ekonomisine destek çağrısında bulundu. Adanalıların internet üzerinden kayısı siparişi vermelerinin bile Malatya esnafına büyük katkı sağlayacağını belirttiler.

"Malatya, en kurumsal yapılanan şubemiz"

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Malatya heyetinin ziyaretinden memnun olduklarını ifade ederek, Malatya şubesinin çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirtti. Karslıoğlu, federasyon olarak yap-sat müteahhitlerinin iş bitirme sıkıntılarını çözmeye yönelik adımlar attıklarını ve müteahhitlerin binalarındaki sorumluluk kavramını somutlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Ziyaret, Malatya heyetinin Adanalı iş insanlarına kayısı takdimi ve Adana'nın şalgam ve cezerye ikramıyla sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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