Haberler

Malatya Hekimhan'da üzüm hasadı üreticiyi sevindirdi, kurutmalık 600 TL'den satıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Hekimhan'da üzüm hasadı üreticiyi sevindirdi, kurutmalık 600 TL'den satıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde üzüm hasadı tamamlandı; kurutmalık üzüm kilosu 600, yaş üzüm 100 liradan alıcı buldu. Yeşilpınar Mahallesi'nde üreticiler yüksek verim ve yoğun talepten memnun kalırken özellikle tanebi ve siyah kurutmalık üzüm ilgi gördü.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hasadı tamamlanan üzüm yüksek verimi ve cazip fiyatlarıyla üreticilerin yüzünü güldürdü. Kurutmalık üzümün kilosu 600 liradan yaş üzüm ise 100 liradan alıcı buldu.

Hekimhan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde yıllardır bağcılıkla uğraşan üreticiler, bu yılki rekolte ve yoğun talepten oldukça memnun. Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle rekoltenin düşük olduğunu, bu sezon ise hem verimin hem de kalitenin üst seviyede gerçekleştiğini belirten üreticiler yetiştirdikleri ürünlerin kısa sürede tükendiğini söyledi.

"Elimizde üzüm kalmadı talep çok fazlaydı"

Yeşilpınar Mahallesi'nde yaklaşık 120-150 dönümlük alanda üretim yapan Osman Yiğit 15-20 senedir bu işi severek yaptıklarını ifade ederek, "Bu sene üzümlerimiz maşallah çok güzel verimdeydi. Kurutmalık üzümlerimizi 600 liradan, yaş üzümleri de 100 TL'den verdik. Şu an elimizde ürün kalmadı. Geçen sene zirai dondan dolayı bağımızda üzüm azdı, bu yıl rekolte yüksekti, talep de çok fazlaydı. Bu sezon üzüm, üreticinin yüzünü güldürdü" dedi.

En çok ilgiyi Tanebi ve siyah kurutmalık üzüm gördü

Bölgede geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını aktaran Osman Yiğit, "Kureyş, Şam, tanebi, banas kurusu ve köhnü gibi yöreye özgü çeşitlerimiz var. Bu yıl özellikle tanebi ve siyah kurutmalık üzüme yoğun talep vardı. Ürünlerimizi değerinde satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Serdal Adalı maç sonunda isyan etti: O orada oturduğu sürece bu lig bitmez

Canlı yayında isyan etti: O orada oturduğu sürece bu lig bitmez
Göztepe'nin maç kazanamama serisi devam ediyor

Ne oldu bu Göztepe'ye? Altıncı maçlarında da kazanamadılar
İstanbul ve Muğla'da çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi

Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

New York'ta Türk şöleni! Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, 7'den 70'e vatandaşlar karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'ne geldi, vatandaşlar karşıladı
Plajda şezlong kavgası dehşete dönüştü! 82 yaşındaki adam kurtarılamadı

Plajda şezlong kavgası dehşete dönüştü! 76 yaşında katil oldu
Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
Ankara Sincan'da otomobilin çarptığı balon satan engelli genç köprüden düşerek öldü

Balon satarak geçimini sağlıyordu! Feci kazada hayatını kaybetti
Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

5 gollü şahane maça damga vuran görüntüler!

Türk başbakan adayı Elif Eralp'in Berlin'deki seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı

Türk başbakan adayının seçim zaferi Yahudileri ayaklandırdı
Nijerya'da kanlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da kanlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti