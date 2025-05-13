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Malatya Havalimanı Nisan ayında 71 bin yolcuya hizmet verdi

Malatya Havalimanı Nisan ayında 71 bin yolcuya hizmet verdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Malatya Havalimanı, Nisan ayında toplam 71 bin 4 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği 70 bin 839, dış hat yolcu trafiği ise 165 olarak kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre Malatya Havalimanı geride kalan Nisan ayında 71 bin yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Nisan ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Malatya Havalimanı nisan ayında toplam 71 bin 4 yolcuya hizmet verdi.

DHMİ tarafından paylaşılan istatistiklere göre, Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 70 bin 839, dış hat yolcu trafiği ise 165 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde iç hatlarda 469, dış hatlarda 1 olmak üzere toplam 470 uçak iniş-kalkışı kayıtlara geçti.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Nisan ayında 517 ton olarak ölçüldü.

Ocak-Nisan Döneminde 258 bin yolcu

2025 yılının ilk dört aylık döneminde ise Malatya Havalimanı'nda yolcu trafiği 258 bin 285, uçak trafiği bin 822, yük trafiği ise bin 905 ton olarak gerçekleşti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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