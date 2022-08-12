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Malatya ekonomi haberi: Malatya Ticaret Borsası

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Malatya ekonomi haberi: Malatya Ticaret Borsası

Malatya haberine göre Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 126,19 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 126,19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg126,19126,19
1 No'lu şekerpare kayısıKg111,32111,32
Kesilmiş kuru kayısıKg89,6889,68

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi

Malatya Ekonomi Haberler

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