Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'a Teşekkür Plaketi

Malatya'da muhtar dernekleri, kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına yaptığı projeler nedeniyle Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'a teşekkür ederek plaket takdim ettiler.

Dernek binasında düzenlenen programda konuşan Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci, pandemi ve sonrası yaşanan deprem felaketlerine rağmen üretimin devam etmesi adına ellerinden gelen birlik üyelerine ve yönetimine teşekkür etti. Bu süreçte yaklaşık 250 milyon TL'lik üreticiye destek sağlandığını aktaran Demirci, "Allah İhsan başkanımızın yolunu açık etsin, bizler muhtarlar olarak kendisine her zaman destek vereceğiz" dedi.

Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Salman Şahbaz ise Akın'ın her ay yeni bir proje ile hayvan yetiştiricilerinin yanında olduğunu belirterek, "Şahsım ve muhtar arkadaşlarımla birlikte çiftçilerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını dilerim" ifadelerine yer verdi.

Yazıhan Muhtarlar Derneği Başkanı Fahri Güler'de ilçelerine kazandırdığı projeler için Akın ve ekibine minnettar olduklarını söyledi.

Birlik Başkanı İhsan Akın ise her zaman yetiştirici ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Her platformda olduğu gibi, farklı platformlarda da inşallah hep birlikte Malatya'mıza, İlimize ve ilçelerimize hizmet edeceğiz. Her zaman söylüyoruz. Gıda ve su olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. İsraf eden iflas eder üreten hükmeder anlatışıyla üretmemiz lazım. Üretene destek olmamız lazım. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz mantığıyla, buğday ile koyun, gerisi oyun diyoruz. Bizim kesinlikle arazilerimiz işlememiz çalışmamız lazım. Bizim yeni bir de projemiz var. Bu projemizi de Dünya Bankası destekliyor. Öncelikli olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, Tarım Bakanımıza ve İl ve İlçedeki çalışan tüm kurum ve kuruluşlara, yetiştiricimizin yanında olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından muhtarlar tarafından Birlik Başkanı Akın'a Malatya tarımının gelişmesine sağladığı katkılardan dolayı plaket takdim edildi. - MALATYA