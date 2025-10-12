Malatya'da Tarım Lisesi'nde Mısır Hasadı Başladı

Malatya'da Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler tarafından yetiştirilen silajlık mısırların hasadına başlandı. Okulun 110 dekarlık uygulama alanında yapılan üretimden 600 ile 700 ton arasında rekolte bekleniyor.

Battalgazi ilçesinde bulunan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, ekiminden sulamasına, gübrelemesinden hasadına kadar her aşamasında aktif rol aldıkları mısır üretimiyle hem meslek öğreniyor hem de döner sermaye aracılığıyla gelir elde ediyor.

"Tohum halinden hasada kadar her aşamada görev alıyoruz"

Hasadı yapılan mısırların bölgedeki besi çiftliklerine satılarak değerlendirildiği uygulamalı eğitim projesinde yer alan Tarım Şube 11. sınıf öğrencisi Miraç Yardım, "Tohum halinden hasada kadar her aşamada biz öğrenciler görev alıyoruz. Sulama, sürme, gübreleme gibi işlemleri öğretmenlerimizle birlikte yapıyoruz. Döner sermaye kapsamında hem ürünleri satıyoruz hem de kazanç elde ediyoruz. Ayrıca okulumuzda çeşitli meyve ve sebzeler de yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz üç yıl boyunca birçok projeye imza attık" dedi

"Tohumdan hasada kadar tüm süreçte biz varız"

Bir diğer 11. sınıf öğrencilerinden Taha Bağcı ise, "Burada silajlık mısırları tohumdan hasada kadar biz yetiştiriyoruz. Gübrelemeden sulamaya kadar tüm süreçte biz varız. Hasat sonrası elde edilen gelir, döner sermaye kapsamında değerlendiriliyor. Masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar öğrencilerle paylaşılıyor. Ayrıca okul bünyesinde süs bitkileri, sebze ve kışlık ürünler de yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı

"110 dekarlık alanda yaptığımız üretimden bu yıl 600 ila 700 ton rekolte bekliyoruz"

Tarım Alan Şefi Orhan Aydın da okulun tarımsal faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Yaklaşık 110 dekarlık alanda yaptığımız üretimden bu yıl 600 ila 700 ton rekolte bekliyoruz. Ürünlerimizi, bölgemizdeki hayvancılıkla uğraşan çiftçilere silajlık yem olarak satıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimiz, gerçek tarımsal üretim deneyimi kazanıyor. Aynı zamanda döner sermaye kapsamında emeklerinin karşılığını da alıyorlar" diye konuştu - MALATYA