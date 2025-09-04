Malatya'da Kuru Kayısı İhracatında Düşüş ve Fiyat Artışı

Türkiye'nin kuru kayısı üretiminin büyük bölümünü karşılayan Malatya'da, 2025 yılı Ağustos ayı ile Ocak-Ağustos dönemini kapsayan dış ticaret verileri açıklandı. Rapora göre, Ağustos ayında ihracat miktarında ciddi bir düşüş yaşanırken, birim fiyatlarda artış gözlendi.

Malatya Ticaret Borsası tarafından açıklanan dış ticaret raporuna göre, Ağustos ayında kuru kayısı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 oranında azalarak 2 bin 800 tona geriledi. Aynı dönemde birim ihracat fiyatı yaklaşık 2,5 dolar artarak 7,43 dolara yükseldi. Ancak ihracat miktarındaki düşüş nedeniyle 2024 yılı Ağustos ayında 37 milyon dolar olan gelir, 2025 yılı Ağustos ayında 21 milyon dolara düştü.

Raporda, 2025 yılı Ocak-Ağustos dönemine ilişkin veriler de paylaşıldı. Bu dönemde kuru kayısı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 6 bin ton azalarak 36 bin ton olarak gerçekleşti. Ortalama birim fiyat ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 0,35 dolar düşerek 5,45 dolar oldu. Bu gelişmelerin sonucunda, 2024 yılının ilk sekiz ayında 243 milyon dolar olan toplam ihracat geliri, 2025 yılı aynı döneminde yüzde 20 azalarak 196 milyon dolara geriledi.

Yetkililer, 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde yaşanan zirai don olayının kayısı üretiminde yüzde 100'e yakın ürün kaybına yol açtığını, bu durumun da hem ihracat miktarının düşmesine hem de birim fiyatların 7,5 dolar seviyelerine çıkmasına neden olduğunu belirtti. - MALATYA