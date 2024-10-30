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Malatya'da İkinci El Araç Piyasasında Fiyat Düşüşü ve Hareketlenme Beklentisi

Malatya'da İkinci El Araç Piyasasında Fiyat Düşüşü ve Hareketlenme Beklentisi
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Malatya'da ikinci el araç piyasasında yüzde 20'lere varan fiyat düşüşleri yaşanıyor. Galericiler, önümüzdeki dönemde satışların artmasını bekliyor ve araç almanın tam zamanı olduğuna dikkat çekiyorlar.

Malatya'da, durgunluk yaşanan ikinci el araç piyasasının yüzde 20'lere varan fiyat düşüşüyle birlikte hareketlenmesi beklenirken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğu belirtti.

Malatya'da ikinci el araç piyasasında yüzde 20'lere varan fiyat düşüşüne rağmen satışların beklenen düzeyde olmadığını aktaran galericiler yılın son iki ayı için umutlu. Yüksek faiz oranlarının sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çeken esnaf, fiyatlarda ortalama 200 bin TL düşüş yaşandığını kaydederek araç almanın tam zamanı olduğu söyledi.

Sektörde belirli aralıklarla yaşanan dalgalanmaların piyasalara olumsuz yansıdığını aktaran Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, yüksek faizlerin satışları olumsuz etkilediğini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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