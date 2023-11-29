Malatya'da 'Halk elinde hayvan ıslahı' projesi ile yerli hayvan üretimi destekleniyor

Malatya'da yerli hayvan üretiminde kalite ve verimi arttırma adına başlatılan 'Halk elinde hayvan ıslahı' projesi ile yetiştiricilere verilen eğitimler sürüyor.

Malatya'da küçükbaş hayvancılığında daha kaliteli ırk, kalite ve verimin artırılması adına yürütülen 'Halk elinde hayvan ıslahı' projesi ile yetiştiriciler neler yapmaları konusunda bilgilendiriliyor. Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde gerçekleşen eğitimde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Malatya'da yürütülen proje ile yerli gen kaynaklarındaki düşük verimin daha üst seviyelere çıkarılmasının amaçlandığını ifade etti. Artan nüfus ile birlikte daha fazla gıdaya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Akar, "Bu nedenle hayvandan daha fazla verim almamız gerekiyor. Bu projemizin de temel amacı yerli gen kaynaklarını korumak, verimi arttırmak. Sizler de geçmişten beri bu işi yapıyorsunuz. Bundan sonra bilimi de katarak nasıl verimi arttırırız diyerek bu üretimi yapmanız gerekiyor" dedi.

Tarıma verilen desteğin arttığını da kaydeden Akar, sürüsünde 100 hayvanı bulunan bir yetiştiricinin ortalama 40 bin TL destek aldığını da ifade etti.

Birlik Başkanı İhsan Akın'da Malatya'da hayvan üretimin kaliteli hale getirilmesi adına projeyi başlattıklarını belirterek, "Özellikle Cumhurbaşkanımızın talimatı ile verilen desteğin yüzde 50'ye kadar çıkartıldığını söyleyebiliriz. Bizlerde üreticiler olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Daha kaliteli ve verimli hayvan üretmeye devam edeceğiz, ıslahın da asıl amacı budur" şeklinde konuştu.

Projenin lideri Prof. Dr. Zeki Erişir'de üreticilere yönelik yaptığı konuşmada, verim ve kalitenin artması adına neler yapılması gerektiği yönünde bilgiler verdi. Hayvanların yetiştirilmesinde tüm sürecin kayıt altına alınması gerektiğini, projenin de amacının bu olduğunu ifade eden Erişir, "Kaliteli hayvanlar yetiştikçe sahaya yayılacak ve hem ülke ekonomisi hem de sizlerin ekonomisi iyileşecektir" dedi. - MALATYA