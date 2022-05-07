Malatya'da halk ekmekte fiyat güncellemesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da halk ekmekte fiyat güncellemesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Malatya'da halk ekmekte fiyat güncellemesi

Malatya'da halk ekmeğe fiyat güncellemesi ile 50 kuruşluk zam yapıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da halk ekmeğe fiyat güncellemesi ile 50 kuruşluk zam yapıldı.

Malatya Fırıncılar Odası, maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 TL'ye satılan ekmeğin gramajını sabit tutularak 21 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren 3 TL'ye satmaya başlamış ama Ramazan ayı nedeniyle zam ertelenmişti.

Ramazan ayının sona ermesiyle halk ekmek olarak bilinen MEGSAŞ ekmeklerinde 50 kuruşluk fiyat güncellemesi yapıldı. Yapılan zam sonrası somun ekmek 2.00 TL'den 2,50 TL'ye, çeşit ekmek de 2.25 TL'den 2.75 TL'ye yükseltildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türk Lirası, 21 Mart, Ramazan, Malatya, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title