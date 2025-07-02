Malatya'da Don Felaketi Çiftçiyi Vurdu, Baraj Kenarı Üreticisine Umut Oldu

Malatya'da Don Felaketi Çiftçiyi Vurdu, Baraj Kenarı Üreticisine Umut Oldu
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Malatya'da Nisan ayında etkili olan zirai don, birçok meyve ağacına zarar vererek ciddi ürün kayıplarına yol açtı. Ancak Doğanyol ilçesinde baraj kenarında yetişen kayısı, dut ve çilek gibi meyveler don zararından etkilenmedi, üreticiler için umut kaynağı oldu.

Malatya'da Nisan ayında etkili olan zirai don, birçok bölgede meyve ağaçlarına zarar vererek ciddi ürün kayıplarına yol açtı. Doğanyol ilçesinde, baraj kenarında yetişen kayısı, dut ve çilek gibi meyveler ise don zararından etkilenmeyerek çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kayısı üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezi durumunda olan Malatya'da, bu yıl yaşanan don felaketi birçok üreticiyi zor durumda bıraktı. Kent genelinde ciddi rekolte kaybı yaşanırken, baraj kenarındaki bölgelerde yetişen meyveler ise büyük ölçekte zarar görmedi.

Doğanyol ilçesinde üretim yapan çiftçi Şaban Genç, bu yıl özellikle dut ve kayısıda yüksek verim elde ettiklerini söyledi. Dutlardan elde ettikleri pekmezin bir kısmını kendi ihtiyaçları için ayırdıklarını belirten Genç, kalan kısmını ise satışa sunduklarını kaydetti.

Pekmezin kilogramını 300 TL'den satışa sunduklarını ifade eden Genç, baraj çevresindeki tarım alanlarının bu yıl üreticiler için adeta umut kaynağı haline geldiğini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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