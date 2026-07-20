Malatya'nın çerezlik ayçiçeği üssünde hasat için geri sayım

Malatya'da alternatif ürünler arasında öne çıkan çerezlik ayçiçeğinde hasat heyecanı yaşanıyor. Yazıhan'da üreticiler ağustos ayı sonunda başlayacak hasada hazırlanıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, Boztepe Barajı'nın 2020 yılında sulamaya açılmasıyla birlikte Yazıhan Ovası'nda ürün deseninin değiştiğini, çerezlik ayçiçeğinin ilçenin öne çıkan alternatif ürünlerinden biri haline geldiğini söyledi. Yazıhan Ovası'nda sulu alanda kayısı üretimini benimsemediklerini belirten Kılınç, kayısı üretiminin yüksek rakımlı bölgelere kaydığını, iklim değişikliği ve don riskinin artmasıyla ovada pancar, yonca, çerezlik ayçiçeği, karpuz, kavun, domates, patlıcan ve biber üretiminin yaygınlaştığını ifade etti.

Yazıhan'da yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin kalibre ve dolgunluk bakımından yüksek kaliteye sahip olduğunu belirten Kılınç, bu nedenle sektörün önde gelen firmalarının bölgedeki üreticilerle alım bağlantıları kurduğunu kaydetti. Bu yıl yaklaşık 15 bin dekarlık alanda çerezlik ayçiçeği üretimi yapıldığını aktaran Kılınç, ilkbaharda etkili olan yağışlar nedeniyle ekimlerin geciktiğini, bitki gelişiminin de buna bağlı olarak yavaş ilerlediğini söyledi. Kılınç, hasadın ağustos ayı sonunda başlamasının beklendiğini belirtti.

Çerezlik ayçiçeğinin yonca ve pancara göre daha az su tükettiğini belirten Kılınç, su kaynaklarının verimli kullanılması nedeniyle üreticilerin son yıllarda bu ürüne yöneldiğini söyledi. Üreticilerin en büyük beklentisinin istikrarlı bir piyasa olduğunu ifade eden Kılınç, fiyat dalgalanmalarının zaman zaman üreticiyi olumsuz etkilediğini belirterek, yurt içinde yeterli üretimi bulunan ürünlerde ithalatın sınırlandırılmasını ve yerli üreticinin desteklenmesini talep etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı