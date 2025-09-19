Haberler

Malatya'da Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Malatya'da Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'daki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle 1 Temmuz'da kapatılmasının ardından bugün açıldı. Yetiştiriciler, uygun fiyatlarla küçükbaş hayvanlarını pazara getirdi.

Malatya'da, şap hastalığı sebebiyle kapatılan canlı hayvan pazarı açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şap hastalığının yayılımını engellemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla 1 Temmuz'da kapatılan canlı hayvan pazarının bugün açıldığı belirtildi.

Bazı yetiştiriciler, küçükbaş hayvanlarını Yeşiltepe Mahallesi'ndeki pazara getirdi.

Besici Ozan Bakırcı, AA muhabirine, pazarın yeniden açılması dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi.

Hayvanlarını pazara getirdiğini belirten Bakırcı, "Uygun fiyata, her bütçeye uygun küçükbaş hayvanımız var. 10 bin liraya da 15 bin liraya da küçükbaş var. Kesimhanemiz açık." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi
Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte Fatih Terim'in yeni işi

Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte yeni işi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar erken geldi, çobanlar sürülerini güvenli bölgelere indiriyor

3 ilde manzara bu! Kar erken geldi, çobanlar sürülerine koştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.