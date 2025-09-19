Malatya'da Canlı Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Malatya'da, şap hastalığı sebebiyle kapatılan canlı hayvan pazarı açıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şap hastalığının yayılımını engellemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla 1 Temmuz'da kapatılan canlı hayvan pazarının bugün açıldığı belirtildi.

Bazı yetiştiriciler, küçükbaş hayvanlarını Yeşiltepe Mahallesi'ndeki pazara getirdi.

Besici Ozan Bakırcı, AA muhabirine, pazarın yeniden açılması dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi.

Hayvanlarını pazara getirdiğini belirten Bakırcı, "Uygun fiyata, her bütçeye uygun küçükbaş hayvanımız var. 10 bin liraya da 15 bin liraya da küçükbaş var. Kesimhanemiz açık." dedi.