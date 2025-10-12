MAKTEK Konya Fuarı 35 Bin 813 Profesyonel Ziyaretçi Ağırladı

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, 2025 MAKTEK Konya Fuarı'na ilişkin, "Fuar, yurt içinden ve yurt dışından 35 bin 813 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayarak sektöre canlılık kazandırdı." ifadesini kullandı.

Öztürk, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ile Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde 8-11 Ekim'de düzenlenen 2025 MAKTEK Konya Fuarı'na ilişkin yazılı açıklamasında, fuarın, makine sektöründe Konya'nın marka imajını güçlendirdiğini belirtti.

Fuarın sektöre önemli katma değer sağladığına değinen Öztürk, şöyle devam etti:

"Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, yurt içinden ve yurt dışından 35 bin 813 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayarak sektöre canlılık kazandırdı. Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz MAKTEK Konya Fuarı, 4 holde toplam 45 bin metrekarelik alanda yaklaşık 400 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Son derece verimli geçen fuarımızla ilgili firma temsilcilerinin olumlu görüşleri memnuniyet verici. MAKTEK Konya, makine sektöründe Konya'nın üretim gücünü, sanayi potansiyelini ve yenilikçi vizyonunu bir kez daha ortaya koymuştur."

Öztürk, fuarın Konya'nın üretim merkezi kimliğini pekiştirdiğini belirterek "Konya, Türkiye'nin en önemli makine üretim merkezlerinden biridir. Şehrimiz, takım tezgahları, metal işleme, otomasyon ve üretim teknolojilerinde hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir konuma sahiptir. MAKTEK Konya Fuarı, bu gücü tüm dünyaya tanıtan bir vitrin olmuştur. Fuarda sergilenen yüksek teknoloji ürünleri, Konya'nın yalnızca üretimde değil, inovasyonda da merkez şehir olduğunu göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar süresince yerli ve yabancı firma temsilcilerinin yoğun ticari görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Katılımcıların büyük bölümü, fuarın sektöre yeni iş bağlantıları ve ihracat fırsatları kazandırdığı yönünde görüş bildirdi. Ziyaretçiler açısından da MAKTEK Konya, yenilikçi ürünlerin ve teknolojik gelişmelerin takip edilebildiği, güçlü işbirliklerinin kurulduğu bir platform olarak değerlendirildi. MAKTEK Konya Fuarı, şehrimizin üretim altyapısına, sanayi kültürüne ve küresel tanınırlığına büyük katkı sağladı."