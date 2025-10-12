MAKTEK Konya 2025 Fuarı, 35 Bin Profesyoneli Ağırladı

KTO Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen MAKTEK Konya 2025 Fuarı yurt içinden ve yurt dışından 35 bin 813 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayarak sektöre canlılık kazandırdı. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, fuarın Konya'nın üretim merkezi kimliğini pekiştirdiğini söyledi.

MAKTEK Konya 2025 Fuarı, makine sektöründe Konya'nın marka imajını güçlendirdi. Konya Ticaret Odası (KTO) Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, yurt içinden ve yurt dışından 35 bin 813 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayarak sektöre canlılık kazandırdı. Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, fuarın kapanışı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz MAKTEK Konya Fuarı, 4 holde toplam 45 bin metrekarelik alanda yaklaşık 400 firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Son derece verimli geçen fuarımızla ilgili firma temsilcilerinin olumlu görüşleri memnuniyet vericidir. MAKTEK Konya, makine sektöründe Konya'nın üretim gücünü, sanayi potansiyelini ve yenilikçi vizyonunu bir kez daha ortaya koymuştur."

Başkan Öztürk, fuarın Konya'nın üretim merkezi kimliğini pekiştirdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Konya, Türkiye'nin en önemli makine üretim merkezlerinden biridir. Şehrimiz, takım tezgahları, metal işleme, otomasyon ve üretim teknolojilerinde hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir konuma sahiptir. MAKTEK Konya Fuarı, bu gücü tüm dünyaya tanıtan bir vitrin olmuştur. Fuarda sergilenen yüksek teknoloji ürünleri, Konya'nın yalnızca üretimde değil, inovasyonda da merkez şehir olduğunu göstermiştir."

Firmalar ve ziyaretçiler fuarı başarılı buldu

Fuar süresince yerli ve yabancı firma temsilcileri, dört gün boyunca yoğun ticari görüşmeler gerçekleştirdi. Katılımcıların büyük bölümü, fuarın sektöre yeni iş bağlantıları ve ihracat fırsatları kazandırdığı yönünde görüş bildirdi. Ziyaretçiler açısından da MAKTEK Konya, yenilikçi ürünlerin ve teknolojik gelişmelerin takip edilebildiği, güçlü iş birliklerinin kurulduğu bir platform olarak değerlendirildi. Başkan Öztürk, fuarın Konya ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekerek şöyle konuştu: "MAKTEK Konya Fuarı, şehrimizin üretim altyapısına, sanayi kültürüne ve küresel tanınırlığına büyük katkı sağlamıştır.

Fuarımız sayesinde sadece makine sektörü değil, lojistikten konaklamaya, hizmetten perakendeye kadar birçok sektör de ciddi bir hareketlilik yaşamıştır.

Bu yönüyle MAKTEK Konya, Konya'nın ekonomik ekosistemine doğrudan değer katan bir organizasyon haline gelmiştir." Selçuk Öztürk, fuarın gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek sözlerini şu şekilde tamamladı: "MAKTEK Konya 2025 Fuarı'nın düzenlenmesinde katkı sağlayan Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ne (TİAD), Makine İmalatçıları Birliği'ne (MİB) ve TÜYAP Fuarcılık Grubu'na teşekkür ediyorum. - KONYA