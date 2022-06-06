Makro Ekonomi Uzmanı Öngel: Altında rekor gelebilir - Haberler

Küresel piyasalar, ABD'de geçen hafta açıklanan iş gücü istatistiklerinin beklentileri aşmasının ardından bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandı. Gram altın fiyatı dolar/TL kurunun yeni haftaya da rekorla başlamasıyla yükseldi. Ons altın fiyatı içinse analistlerden peş peşe tahminler geldi. Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, "Psikolojik sınır olan 1000 TL/gram seviyesinin aşılması ile birlikte yeni rekorlar gelebilir" diye konuştu.

Kovid-19 pandemisinin dünyaya yayıldığı tarih olan 2020 yılı başlarında gramı 300 TL seviyelerinde olan altın, uluslararası finans-emtia piyasalarında oluşan talebe bağlı olarak yukarı yönlü bir trend yakaladı. Nisan ayının son günlerinde hafif bir düşüş yaşayan altın fiyatları mayıs ayının ikinci yarısından itibaren tekrar yükselmeye başladı.

"1000 TL/GRAM SEVİYELERİNİ GEÇMESİ MÜMKÜN"

Altının her zaman güvenli liman olarak görüldüğünü ve geleneksel bir yatırım aracı olarak popülerliğini korumaya devam ettiğini ifade eden Beykent Üniversitesi'nden Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, "Haziranın 2'nci haftası da 982 TL seviyelerinden başlayan altının gramının yönü ons altın fiyatında yatay bir seyir izlense bile döviz tarafından gelen destekle birlikte değerlendirildiğinde yukarı gözükmekte ve hafta sonuna kadar 1000 TL/gram seviyelerini geçmesi mümkün gibi gözüküyor" dedi.

Öngel, "Psikolojik sınır olan 1000 TL/gram seviyesinin aşılması ile birlikte yeni rekorların gelmesi de çok uzak değil gibi" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi