Makao'da Yat, Otomobil ve Ticari Havacılık Fuarları Düzenlendi

Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'nde (SAR), dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ürünlerin sergilendiği yat, otomobil ve ticari havacılık fuarları düzenlendi. Yat fuarında 40'ın üzerinde yat sergilenirken, otomobil fuarında 100 otomobil üreticisi ve ilgili işletme bir araya geldi. Ticari havacılık fuarında ise 20'den fazla katılımcı yer aldı.

Dosya Boyutu: 74.02 MB

ÇEKİM TARİHİ: 10 Kasım 2023

TARİH: 12 Kasım 2023

1. Fuarlardan çeşitli görüntüler

Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'nde (SAR), dünyanın çeşitli yerlerinden gelen ürünlerin sergilendiği yat, otomobil ve ticari havacılık fuarları düzenleniyor.

55.000 metrekarelik sergi alanı olan yat fuarında, yurtiçi ve yurtdışından 40'ın üzerinde yat sergileniyor.

Toplam 65.000 metrekarelik bir alanı kapsayan otomobil fuarı ise 20'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 100 otomobil üreticisi ve ilgili işletmeyi bir araya getirdi.

15.000 metrekarelik bir alana sahip ticari havacılık fuarında da 20'den fazla katılımcı yer aldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Makao'dan bildiriyor.

(XHTV)