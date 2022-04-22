Madeni yağda 50'den fazla ülkeye ihracat

Madeni yağ sektörüne 1998'den bu yana hizmet veren ÖzerşahGroup, iç pazarda olduğu kadar dış pazarlarda da gelişimini sürdürürken, ihracatla gücüne güç kattı. ÖzerşahGroup CEO'su Enes Arvas, "Firmamız 1998'de yerli ve öz kaynaklarla kuruldu. 2007'de ve 2015'te birer fabrika daha inşa ederek gelişimi tamamladık. Hız kesmeden üretimlerimize devam ediyoruz. İhracat konusunda TurkishExporter ile tanışmamızı, Özerşah ailesi olarak bir şans şeklinde değerlendiriyoruz" dedi.

Endüstriyel yağlar, motor yağları, proses yağları, makine yağları, antifiriz ve oto bakım ürünlerinde köklü bir geçmişe sahip olan ÖzerşahGroup, iç pazarda doygunluğu sağlamasının ardından dış pazarda da kendini gösterdi. 50'den fazla ülkeye madeni yağ ihracatı yaparak dış pazarda da rekabetçi çizgisini koruyan firmanın CEO'su Enes Arvas, firmanın kuruluşundan itibaren ihracatın en önemli vizyonları olduğunu dile getirdi. En büyük hedeflerinin ise Batı Avrupa'da kendini kanıtlamış bir marka haline gelmek olduğunu ifade etti. TurkishExporter ile iş birliklerinin kendi ihracat serüvenleri için bir şans olduğunu belirten Enes Arvas, "Yurt dışı pazarı çok rekabetçi bir pazar. Bu pazarı iyi analiz etmeniz gerekir. TurkishExporter ile 2020'de yollarımız kesişti. Bize ciddi eğitimler, seminerler verdiler. Hem yurt içinde hem yurt dışında destekçimiz oldu" dedi.

"İhracat, ihracat, ihracat"

CEO Arvas, ÖzerşahGroup'un ihracata bakış açısı hakkında ise "Globalleşen Dünya düzeyinde teknolojinin getirdiği yenilikçi oluşumları kendi bünyemize entegre ederek akreditasyon sürecini tamamladık. Günümüzde 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu sayı daha da artacak. İhracat bizim için hayallerimizin gerçekleşmesi anlamına geliyor. 1998'de temellerini attığımızdan bu yana tek hedefimiz vardı; ihracat, ihracat, ihracat. Bu bağlamda TurkishExporter ile tanışmamızı, Özerşah Ailesi olarak bir şans şeklinde değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi