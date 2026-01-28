Haberler

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayram ikramiyelerinde artış beklentisi sürerken, kulislerde en düşük gelirli emeklilere bayram başına bir maaş tutarında ikramiye verilmesi seçeneği gündeme geldi; bu formüle göre düşük gelirli emekliler için toplam ödeme 20 bin liraya kadar çıkabilir.

  • Bayram ikramiyelerinin herkese aynı tutarda verilmesi yerine, geliri düşük olan emeklilere daha yüksek destek sağlanması planlanıyor.
  • En düşük emekli maaşı alanlara Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş tutarında ikramiye verilmesi seçenekler arasında yer alıyor.
  • Yüksek maaş alan emeklilere ise daha düşük tutarda ikramiye verilmesi öngörülüyor.

Milyonlarca emekli, ocak ayında yapılan maaş artışlarının ardından Ramazan Bayramı öncesi ödenecek bayram ikramiyelerine odaklandı. Halen 4 bin lira olarak ödenen ikramiyelerin 5'er bin liraya çıkarılması tartışılırken, ikramiyelere ilişkin yeni bir formül kulislerde konuşulmaya başlandı.

YENİ DESTEK MODELLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

TGRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan ekonomist Muhammed Bayram, bayram ikramiyelerine dair daha önce gündeme gelmeyen bir seçeneği paylaştı. Bayram, devletin temel sorununun en düşük emekli maaşı olduğunu belirterek, hayat pahalılığının farkında olunduğunu ve bu doğrultuda yeni destek modelleri üzerinde çalışıldığını ifade etti.

DÜŞÜK GELİRLİYE 1 MAAŞ İKRAMİYE SEÇENEĞİ

Kulislerde konuşulan formüle göre, bayram ikramiyelerinin herkese aynı tutarda verilmesi yerine, geliri düşük olan emeklilere daha yüksek destek sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşı alanlara Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş tutarında ikramiye verilmesi seçenekler arasında yer alıyor. Böyle bir uygulamada, düşük gelirli emekliler için bayram başına 10 bin lira, iki bayramda ise toplam 20 bin liralık ödeme gündeme gelebilir. Bu modelin amacının, Ramazan alışverişi ve Kurban Bayramı'ndaki temel ihtiyaçların daha rahat karşılanabilmesi olduğu belirtiliyor.

YÜKSEK MAAŞ ALANLARA DAHA DÜŞÜK İKRAMİYE

Yeni formülde, yüksek maaş alan emeklilere ise daha düşük tutarda ikramiye verilmesi öngörülüyor. Hane içi gelir tespiti yapılarak, bir haneye giren toplam gelirin dikkate alınacağı; geliri asgari ücretin altında kalan hanelerin destekleneceği ifade ediliyor. Bu kapsamda, serveti bulunan ya da hane geliri yüksek olan emeklilerin ikramiyeden daha sınırlı yararlanması hedefleniyor. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, bayram ikramiyelerine ilişkin nihai düzenlemenin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

İKRAMİYE ZAMMINDA YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bayram ikramiyesi artışı için kanun değişikliği gerekiyor. Kanuni değişiklik yapılmadığı takdirde geçen seneki rakamlar yürürlükte kalmış olacak. Düzenlemenin TBMM'ye sunulması, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi ve Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN OLUR?

Bayram ikramiyeleri genellikle bayramdan 7–10 gün önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler, emeklilerin maaş alma günlerine göre kademeli olarak gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAbdullah DÖKMECİ:

Laga luga yspmadan insan gibi tüm emeklililerin hakkını verin.Az alıyormuş çok alıyormuş diyerek emrklilerin arasında dengesizlik yapmayın milleti birbirine düşürmeyin.E eklilerin hepsi madur durumda siz nedenbahsediyorsunuz

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral Cıplak:

milleti 45 yaşında emekli et ondan sonra formül ara dur

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Koltuk için yoksa hesap vakti çetin olacak

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAhmet GİDER:

20 bin tl bile az emekliler için. Bence bu ikramiye ödemeleri bir formüle bağlanıp, bir daha gündeme gelmemeli. Mesela bir asgari ücre denilip, her bayram emekli ne alacasğını bilmelidir

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHeisenberg:

sadakanın sadakası olmaz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKemal Senel:

İyi oluyor emekliye oh oh oh

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...
Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım

Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün! Özgür Özel de salonda, ilk savunma başkan yardımcısından

Türkiye'nin konuştuğu davada 2. gün! İlk savunma o isimden alındı
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...
Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım

Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün! Özgür Özel de salonda, ilk savunma başkan yardımcısından

Türkiye'nin konuştuğu davada 2. gün! İlk savunma o isimden alındı