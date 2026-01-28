20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

Milyonlarca emekli, ocak ayında yapılan maaş artışlarının ardından Ramazan Bayramı öncesi ödenecek bayram ikramiyelerine odaklandı. Halen 4 bin lira olarak ödenen ikramiyelerin 5'er bin liraya çıkarılması tartışılırken, ikramiyelere ilişkin yeni bir formül kulislerde konuşulmaya başlandı.

YENİ DESTEK MODELLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

TGRT Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan ekonomist Muhammed Bayram, bayram ikramiyelerine dair daha önce gündeme gelmeyen bir seçeneği paylaştı. Bayram, devletin temel sorununun en düşük emekli maaşı olduğunu belirterek, hayat pahalılığının farkında olunduğunu ve bu doğrultuda yeni destek modelleri üzerinde çalışıldığını ifade etti.

DÜŞÜK GELİRLİYE 1 MAAŞ İKRAMİYE SEÇENEĞİ

Kulislerde konuşulan formüle göre, bayram ikramiyelerinin herkese aynı tutarda verilmesi yerine, geliri düşük olan emeklilere daha yüksek destek sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda, en düşük emekli maaşı alanlara Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş tutarında ikramiye verilmesi seçenekler arasında yer alıyor. Böyle bir uygulamada, düşük gelirli emekliler için bayram başına 10 bin lira, iki bayramda ise toplam 20 bin liralık ödeme gündeme gelebilir. Bu modelin amacının, Ramazan alışverişi ve Kurban Bayramı'ndaki temel ihtiyaçların daha rahat karşılanabilmesi olduğu belirtiliyor.

YÜKSEK MAAŞ ALANLARA DAHA DÜŞÜK İKRAMİYE

Yeni formülde, yüksek maaş alan emeklilere ise daha düşük tutarda ikramiye verilmesi öngörülüyor. Hane içi gelir tespiti yapılarak, bir haneye giren toplam gelirin dikkate alınacağı; geliri asgari ücretin altında kalan hanelerin destekleneceği ifade ediliyor. Bu kapsamda, serveti bulunan ya da hane geliri yüksek olan emeklilerin ikramiyeden daha sınırlı yararlanması hedefleniyor. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, bayram ikramiyelerine ilişkin nihai düzenlemenin önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

İKRAMİYE ZAMMINDA YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bayram ikramiyesi artışı için kanun değişikliği gerekiyor. Kanuni değişiklik yapılmadığı takdirde geçen seneki rakamlar yürürlükte kalmış olacak. Düzenlemenin TBMM'ye sunulması, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi ve Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN OLUR?

Bayram ikramiyeleri genellikle bayramdan 7–10 gün önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler, emeklilerin maaş alma günlerine göre kademeli olarak gerçekleştiriliyor.