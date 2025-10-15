Maaş haczinde yeni dönem! Gelir bazlı kesinti sistemi geliyor

Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas Kanunu'nda önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Yeni taslakla birlikte maaş haczinde gelir bazlı ve kademeli bir sistem hayata geçirilecek.

GELİR SEVİYESİNE GÖRE MAAŞ HACZİ

"Maaşın dörtte birine haciz" uygulaması tarihe karışıyor. NTV'nin haberine göre; Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenlemede, maaş haczi oranları artık herkese eşit şekilde değil, gelir seviyesine göre belirlenecek. Böylelikle düşük gelirli çalışanlar daha az, yüksek gelirli çalışanlar ise orantılı olarak daha fazla kesintiyle karşılaşacak.

YÜZDE 60'TAN FAZLASINA EL KONULAMAYACAK

Taslak düzenleme, haciz oranlarını yüzde 10 ile yüzde 60 arasında kademelendirecek. Böylece çalışanların maaşlarından yapılacak kesintiler, gelir düzeyine göre artacak ancak hiçbir durumda maaşın yüzde 60'ından fazlasına el konulamayacak.

ASGARİ ÜCRETLİDEN EN FAZLA 2 BİN 210 LİRA KESİLECEK

Taslakla birlikte örnek hesaplamalar da netleşti.

Asgari ücretli bir çalışanın (22 bin 104 TL) maaşından en fazla 2 bin 210 TL kesilebilecek.

Geliri 44 bin 208 TL (Asgari ücretin 2 katı) olan bir çalışanın maaşının 8 bin 841 TL'sine,

Geliri 66 bin 312 TL (Asgari ücretin 3 katı) olan bir çalışanın ise 19 bin 893 TL'sine haciz uygulanabilecek.

EMEKLİ MAAŞLARINA HACİZ YOK

Taslakta yer alan bir diğer önemli madde ise emeklileri yakından ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bağlanan emekli maaşlarına haciz konulamayacak. Bu sayede emekli aylıkları borç tahsilatı kapsamında korunmuş olacak.

YENİ SİSTEMİN HEDEFİ: ADALETLİ VE SOSYAL DENGE

Adalet Bakanlığı kaynakları, düzenlemenin temel amacının gelir adaletini sağlamak olduğunu belirtiyor. Sabit oranlı haciz sisteminde düşük gelirli vatandaşların mağdur olduğunu vurgulayan yetkililer, yeni kademeli modelle birlikte hem borçlunun yaşam standardının korunacağını hem de alacaklının hakkının adil biçimde teslim edileceğini ifade ediyor.