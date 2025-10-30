Haberler

Lukoil, Uluslararası Varlıklarını Gunvor Group'a Satıyor

Rus enerji şirketi Lukoil, uluslararası varlıklarını İsviçre merkezli Gunvor Group'a satmak üzere anlaşma sağladı. Satış, ABD yaptırımları sonrası alınan bir karar olarak değerlendiriliyor.

Rus enerji şirketi Lukoil, uluslararası varlıklarını İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group'a satmak üzere anlaşmaya vardı.

Şirketten yapılan açıklamada, Gunvor Group'un Lukoil International GmbH'yi satın alma teklifinin kabul edildiği ve Lukoil'in diğer potansiyel alıcılarla görüşmeme taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Bağlayıcı anlaşmanın imzalanmasının, Gunvor Group'un ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nden (OFAC) izin alması ve diğer ilgili yargı bölgelerinde gerekli lisans ve onayların tamamlanması gibi koşullara bağlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, gerekli görülmesi halinde mevcut OFAC lisansının uzatılması ve satış süreci tamamlanana kadar uluslararası varlıkların kesintisiz faaliyetini ve bankacılık işlemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ek lisans başvurularının yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Şirket, satış kararının Lukoil ve iştiraklerine yönelik bazı ülkelerin uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle alındığını bildirdi.

ABD yaptırımları sonrası satış kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi bir taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Bu kapsamda, şirketlerin ABD'de bulunan ya da ABD vatandaşlarının kontrolündeki tüm mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu varlıklarla her türlü finansal işlem yapmasının yasaklandığı açıklanmıştı. Ayrıca, yaptırıma tabi kişi veya kurumlara doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 50'den fazla ortaklığı bulunan tüm diğer şirketlerin de otomatik olarak yaptırım kapsamına girdiği belirtilmişti.

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini karşılayan Lukoil, yaptırım kararının ardından 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını duyurmuştu. Bu hamle, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşından bu yana Batı yaptırımlarına karşı bir Rus enerji şirketinin attığı en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
