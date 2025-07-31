Lukas Podolski, Corendon Sport Talks'ta Geçmişini Paylaştı

Corendon Airlines'ın Youtube video serisi Corendon Sport Talks'un son bölümüne futbolcu Lukas Podolski konuk oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines'ın, kuruluşunun 20'inci yılı kapsamında spora verdiği desteği bir adım öteye taşıdığı Youtube sohbet programı Corendon Sport Talks, spor dünyasının efsane isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

343 Digital prodüksiyonuyla hazırlanan ve Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'ın moderatörlüğünü üstlendiği programın 28. bölümüne Lukas Podolski katıldı.

Corendon Airlines'ın işbirliği yaptığı Polonya'nın köklü futbol kulüplerinden Gornik Zabrze'nin stadında gerçekleşen söyleşide, Podolski, geçmişten bugüne uzanan kariyer yolculuğunu, Türkiye deneyimlerini ve futbola dair bakış açısını izleyicilerle paylaştı.

Şirket, faaliyet gösterdiği pazarlarda spora verdiği destekle markasını güçlendirmeye devam ediyor. Polonya'nın köklü kulüplerinden Gornik Zabrze ile yapılan sponsorluk anlaşması, Corendon'un uluslararası arenadaki marka bilinirliğine katkı sağlarken, futbolun birleştirici gücünü de destekliyor.

Stadyum, medya alanları ve dijital platformlarda sağlanan görünürlük sayesinde marka, Polonya'daki varlığını pekiştiriyor. Kulübün oyuncularından Lukas Podolski'nin Corendon Sport Talks programına konuk olması ise bu stratejik işbirliğini daha da anlamlı hale getiriyor.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Lukas Podolski, bu sezon Gornik Zabrze'de oynamaya devam edeceğini belirtti.

Galatasaray'da ve Antalyaspor'da forma giydiği dönemleri büyük bir memnuniyetle hatırladığını aktaran Podolski, "Antalya'da ailemle çok mutlu zamanlar geçirdik. Hem Antalya hem de Antalyaspor, potansiyel olarak daha fazla değerlendirilebilir." değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'dan aldığı ilk teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini belirten Podolski, "Stadyumda adımın yazdığı formayı görünce çok duygulandım. Doğru bir karar verdiğime daha çok emin oldum." ifadelerini kullandı.

Podolski, transfer öncesinde Köln'deki Türk arkadaşları sayesinde kulüp hakkında bilgi sahibi olduğunu kaydetti.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'yi çok iyi bir oyuncu olarak gördüğünü belirten Podolski, Sane'nin sarı-kırmızılı takıma önemli katkı sağlayacağına inandığını aktardı.

Ortağı olduğu dönerci dükkanlarının gördüğü ilgiden memnun olduğunu vurgulayan Podolski, Türk mutfağını "efsane" olarak tanımladı.

Türk taraftarların sevgisini sahada gösterdiği gayreti sayesinde kazandığını aktaran Podolski, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye attığı golün Türkiye Kupası finaline denk gelmesinin, kariyerinde unutulmaz bir yer tuttuğunu kaydetti.