Londra Metal Borsası'nda elektronik işlemler teknik sorunun giderilmesi sonrası yeniden başladı

Londra Metal Borsası'nda (LME) elektronik işlemler teknik sorunun giderilmesinin ardından yeniden başladı.

Londra Metal Borsası'ndan yapılan açıklamada, LME'nin ana elektronik eşleştirme motorunun TSİ 17.43'te bir sorunla karşılaştığı ve bu nedenle elektronik işlemlerin teknik sorun nedeniyle durdurulduğu anımsatıldı.

Ancak ofis içi işlemlerin normal şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada, tüm kapanış fiyatlarının LME'nin olağan sürecine uygun şekilde oluşturulmasına rağmen sistemde yaşanan sorunun, piyasa katılımcılarının ilgili fiyatlardan korunma (hedge) işlemleri yapabilme imkanını etkilediği için bir "aksama olayı" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık üç saat süren duraklamanın ardından elektronik işlemlerin yeniden başlatıldığı ifade edildi.

LME bakır, alüminyum, çinko gibi temel sanayi metallerinin küresel fiyatlarının belirlendiği dünyanın en büyük ve en eski metal borsalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.