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Lloyds'un üçüncü çeyrek vergi öncesi karı yüzde 98,6 artışla 2,33 milyar sterlin oldu

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Lloyds Grubu, üçüncü çeyrekte vergi öncesi karını yıllık yüzde 98,6 artışla 2,33 milyar sterline çıkardı; sonuç piyasa beklentileriyle uyumlu geldi. Bankanın temmuz-eylül gelirleri 5,1 milyar sterline yükseldi, kâr artışında kurumsal ve özel bankacılık etkili oldu.

İngiliz bankası Lloyds Grubun bu yılın üçüncü çeyreğindeki vergi öncesi karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98,6 artışla 2,33 milyar sterlin oldu ve piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Lloyds Bankacılık Grubu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre grup, söz konusu dönemde 2,33 milyar sterlin vergi öncesi kar elde etti. Bu miktar, bankanın geçen yılın aynı dönemindeki 1,17 milyar sterlinlik vergi öncesi karına göre yüzde 98,6 artış gösterdi. Grup, geçen yılın üçüncü çeyreğinde müşterilerine yapılan telafi ödemeleri ve düzeltici işlemler için 875 milyon sterlinlik gider kaydetmişti.

Bankanın temmuz-eylül dönemindeki gelirleri de 5,1 milyar sterline yükseldi. Geçen yılın üçüncü çeyreğindeki gelir 4,6 milyar sterlin olmuştu.

Lloyds Grubun kar artışında kurumsal müşteriler ve özel bankacılık birimindeki performans ve kredi hacmindeki büyümenin sağladığı net faiz geliri etkili oldu.

Öte yandan, İngiltere Maliye Bakanı John Healey, dün açıkladığı Sonbahar Bütçesi kapsamında, bankaların karı üzerinden ödediği ek kurumlar vergisini 15 ay süreyle mevcut yüzde 3 seviyesinden yüzde 6'ya çıkaracaklarını bildirmişti.

Healey, bu uygulamanın hanehalkının enerji faturalarına yönelik desteği finanse etmek amacıyla kullanılacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA
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