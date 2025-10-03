Haberler

Liste güncellendi! İşte Türkiye'nin en zenginleri

Liste güncellendi! İşte Türkiye'nin en zenginleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en zenginleri listesi güncellendi. Listenin ilk sırasında 5.4 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer alırken, en zengin 10 ismin toplam serveti 30.8 milyar doları buldu.

Türkiye'nin en zenginlerinin yer aldığı listede güncelleme yapıldı. Güncelleme ile birlikte en zengin 10 ismin toplam serveti 30.8 milyar doları buldu.

Merakla takip edilen Türkiye'nin en zenginleri listesinde yeni bir güncelleme yapıldı. Yapılan güncellemede Murat Ülker, zirvedeki yerini bırakmadı.

TOPLAM SERVET 30.8 MİLYAR DOLARI BULDU

Türkiye'nin en zengin 10 kişisinin yer aldığı listede, listedeki isimlerin toplam servetinin 30.8 milyar dolara kadar ulaşması dikkat çekti.

İşte Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri:

1. Murat Ülker : 5.400.000.000 Dolar

2. Şaban Cemil Kazancı : 4.500.000.000 Dolar

3. Erman Ilıcak : 3.000.000.000 Dolar

4. İpek Kıraç : 2.800.000.000 Dolar

5. Mehmet Sinan Tara : 2.800.000.000 Dolar

6. Semahat Sevim Arsel : 2.700.000.000 Dolar

7. Ferit Faik Şahenk : 2.600.000.000 Dolar

8. Filiz Şahenk : 2.400.000.000 Dolar

9. Mustafa Rahmi Koç : 2.400.000.000 Dolar

10. Hamdi Ulukaya : 2.200.000.000 Dolar

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Hamas: İşgal bittikten sonra Gazze'yi kim yönetirse silahlarımızı ona teslim edeceğiz.

Hamas'ın silah bırakmak için şartları var! Trump'ın hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.