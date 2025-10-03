Liste güncellendi! İşte Türkiye'nin en zenginleri

Türkiye'nin en zenginlerinin yer aldığı listede güncelleme yapıldı. Güncelleme ile birlikte en zengin 10 ismin toplam serveti 30.8 milyar doları buldu.

Merakla takip edilen Türkiye'nin en zenginleri listesinde yeni bir güncelleme yapıldı. Yapılan güncellemede Murat Ülker, zirvedeki yerini bırakmadı.

TOPLAM SERVET 30.8 MİLYAR DOLARI BULDU

Türkiye'nin en zengin 10 kişisinin yer aldığı listede, listedeki isimlerin toplam servetinin 30.8 milyar dolara kadar ulaşması dikkat çekti.

İşte Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri:

1. Murat Ülker : 5.400.000.000 Dolar

2. Şaban Cemil Kazancı : 4.500.000.000 Dolar

3. Erman Ilıcak : 3.000.000.000 Dolar

4. İpek Kıraç : 2.800.000.000 Dolar

5. Mehmet Sinan Tara : 2.800.000.000 Dolar

6. Semahat Sevim Arsel : 2.700.000.000 Dolar

7. Ferit Faik Şahenk : 2.600.000.000 Dolar

8. Filiz Şahenk : 2.400.000.000 Dolar

9. Mustafa Rahmi Koç : 2.400.000.000 Dolar

10. Hamdi Ulukaya : 2.200.000.000 Dolar