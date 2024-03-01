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Limak Doğu Anadolu Çimento, Ergani Çimento Fabrikası'nı satın aldı

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Limak Doğu Anadolu Çimento, Ergani Çimento Fabrikası'nı satın alarak çimento üretim kapasitesini artırdı.

Limak Doğu Anadolu Çimento, Ergani Çimento Fabrikası'nı satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 22 Şubat'ta Borsa İstanbul'da payları işlem görmeye başlayan şirket, halka arz gelirlerinin kullanımıyla ilgili açıkladığı plan kapsamında Ergani Çimento Fabrikası'nın satın alınacağını taahhüt etmişti.

Şirketten Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 1 Mart'ta yapılan açıklamaya göre Ergani Çimento Fabrikası'nı, 2 milyar 472 milyon lira bedel karşılığında devraldı. İlgili açıklamada, "1 Mart'ta gerçekleşen satın alma işleminde Limak Doğu Anadolu Çimento'nun mevcut kaynakları ve halka arz gelirleri kullanıldı" denildi. Böylelikle şirket, borsada işlem görmeye başladıktan sonra 8 gün gibi kısa bir sürede taahhüdünü yerine getirdi.

Limak Doğu Anadolu Çimento'nun, Ergani Çimento devralmasıyla birlikte çimento üretim kapasitesi yaklaşık 3,5 milyon tona ulaşırken, bölgenin iki büyük şehri Diyarbakır ve Şanlıurfa'da faaliyet göstermeye başladı. Bölge, Türkiye'nin en genç nüfusunun yaşadığı coğrafya ve yapılaşma oranının yüksek olması nedeniyle Limak Doğu Anadolu Çimento'nun büyüme stratejisi açısından büyük avantaj sağlıyor.

Şubat ayında 3,3 milyon yatırımcıya ulaşarak yüksek katılımlı ve güçlü bir halka arza imza atan Limak Doğu Anadolu Çimento'nun hisseleri, BIST, Yıldız Pazar'da "LMKDC" koduyla işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Doğu Anadolu Ekonomi Güncel Haberler

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