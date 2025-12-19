Haberler

Limak Çimento CDP listesine iki alanda girdi

Güncelleme:
Limak Çimento, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) iklim değişikliği programında lider olarak 'Global A Listesi'ne girmeyi başardı. Su güvenliği alanında ise 'A-' notu aldı. Şirket, iklim değişikliği ve su güvenliği gibi alanlarda çevresel performansını artırarak bu başarıyı elde etti.

Limak Çimento, çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) iklim değişikliği programında liderlik seviyesi "Global A Listesi"ne girerken, su güvenliği alanında ise "A-" notunu aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Limak Çimento, CDP 2025 değerlendirme sonuçları kapsamında "CDP İklim Değişikliği A Listesi"ne girerek, sektörde bu alanda en iyi uygulamaları hayata geçiren şirketler arasında yer aldı.

Bu yıl CDP raporlamasına tabi olan şirketlerin yüzde 4'ü bu listeye girebilirken, elde edilen skor, şirketin küresel ölçekteki çevresel performansını teyit etti.

Şirketlerin iklim değişikliği ve su güvenliği başta olmak üzere çevresel etkilerini, risklerini ve fırsatlarını şeffaf biçimde raporlamasını amaçlayan CDP programına 2022'den bu yana dahil olan şirket, bu süreçte her iki alanda da performansını istikrarlı geliştirdi.

Limak Çimento, iklim değişikliği kategorisinde iki yıl içinde dört basamak yükseldi. Su güvenliği alanında ise üç basamaklık ilerleme kaydeden şirket, "A-" notunu elde etti.

Şirket, söz konusu başarıya, emisyon azaltım hedefleri, "Üçüz Dönüşüm" (yeşil, dijital ve sosyal) yaklaşımıyla şekillenen sürdürülebilirlik vizyonu, iklim risk ve fırsatlarının iş süreçlerine entegrasyonu, kaynak verimliliği uygulamaları ve bütüncül su yönetimi stratejileri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar aracılığıyla ulaştı.

Limak Çimento, düşük karbonlu ve sorumlu üretimde sektörel dönüşüme öncülük etmeyi ve söz konusu başarısını uzun vadede sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Çimento Küresel Üst Yöneticisi (CEO) Erkam Kocakerim, listeye girmenin, iklim eylemini uzun vadeli dönüşüm alanı olarak ele aldıklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Ulaştıkları seviyenin, yalnızca mevcut performanslarını değil, düşük karbonlu, kaynak verimli ve dirençli sanayi modeli için attıkları stratejik adımların doğruluğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Kocakerim, "Önümüzdeki dönemde çevresel performansımızı daha da ileri taşıyarak sektörümüzde referans oluşturan uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
