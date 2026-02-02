Likit biyopsiyle tümörün genetik haritası çıkarılabiliyor

Medipol Bahçelievler Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, kanser tanı ve tedavisinde klasik doku biyopsisine alternatif geliştirilen likit biyopsi yöntemiyle kan ve benzeri vücut sıvılarından tümörün genetik özelliklerine ilişkin önemli bilgiler elde edilebildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sakin, likit biyopsinin cerrahi girişime gerek kalmadan tümör hakkında kapsamlı bilgi sunduğunu aktardı.

Sakin, çoğunlukla kan örneğiyle uygulanan, bazı durumlarda idrar, beyin omurilik sıvısı, akciğer ya da karın sıvısının da kullanılabildiği yöntemin hem tanı hem de tedavi sürecinde hekimlere yol gösterdiğini vurguladı.

Likit biyopsi sayesinde tümöre ait hücrelerin ve DNA parçacıklarının incelenebildiğini aktaran Sakin, şunları kaydetti:

"Bu örneklerde tümör hücresi, tümöre ait DNA ya da tümörden kopmuş parçacıkları inceleyebiliyoruz. Likit biyopsinin en önemli avantajlarından biri de cerrahi girişime gerek kalmadan bilgi sağlaması oluyor. Bazen hastadan doku biyopsisi almak zor ya da riskli olabiliyor. Likit biyopsi sayesinde yalnızca kan örneğiyle bile tümörün genetik haritasını çıkarabiliyoruz. Böylece tümörün akıllı ilaçlara ya da hedefe yönelik tedavilere uygun olup olmadığını değerlendirebiliyoruz."

"Tümörün gidişatı hakkında da önemli bilgiler elde ediyoruz"

Tedavi sürecinde tümörlerin zamanla uygulanan ilaçlara karşı direnç geliştirebildiğine dikkati çeken Sakin, likit biyopsiyle bu dirence yol açan moleküler mutasyonların erken dönemde saptanabildiğini ifade etti.

Sakin, yöntemin tanının yanı sıra hastalık takibinde de kullanıldığını vurgulayarak, "Tümörün gidişatı, nasıl davranabileceği ve ilerleme potansiyeli hakkında da önemli bilgiler elde ediyoruz. Ameliyat olmuş hastalarda kanda dolaşan tümör hücrelerine bakarak tamamlayıcı tedaviye ne kadar ihtiyaç olduğunu anlayabiliyoruz. Tedavisi tamamlanan hastalarda ise erken dönemde nüks gelişip gelişmediğini yine kan analizleriyle tespit etmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Likit biyopsinin bazı kanser türlerinde rutine girdiğini, erken tanı alanında ise çalışmaların devam ettiğini belirten Sakin, "Şu anda genetik analiz, tedaviye direnç ve erken nüks tespitinde aktif olarak kullanıyoruz. Erken teşhis aşamasında ise çalışmalar devam ediyor. Yakın gelecekte bazı kanser türlerinde erken tanıda da likit biyopsiyi daha sık kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.