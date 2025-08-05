Libya ve ExxonMobil Arasında Enerji İşbirliği Anlaşması

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ABD merkezli enerji devi ExxonMobil ile mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ExxonMobil, kuzeybatı kıyısı ve Sirte Havzası yakınlarındaki 4 deniz bloğunda ayrıntılı teknik çalışma yürütecek. Mutabakat, söz konusu bloklardaki hidrokarbon kaynaklarını belirlemeye yönelik jeolojik ve jeofiziksel çalışmayı da kapsayacak.

Mutabakatın NOC ile ExxonMobil arasındaki işbirliğinin yeniden başlamasının ve ortaklığın canlandırılmasının önünü açtığı belirtilen açıklamada, ExxonMobil'in Libya'daki faaliyetlerine on yıllık aranın ardından yeniden başlamayı hedeflediği ifade edildi.

Açıklamada Londra'daki imza töreninde yaptığı konuşmasına yer verilen Libya Ulusal Petrol Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Masoud Suleman'ın, başta ExxonMobil olmak üzere büyük Amerikan enerji şirketleriyle ortaklıkların geliştirilmesine olan bağlılıklarını vurguladığı kaydedildi.

Geçmişteki işbirliğine dayanarak olumlu sonuçlara ulaşma konusunda güven duyduklarını ifade eden Suleman, sözleşme şartlarının geçmişe kıyasla daha elverişli olduğunu ve enerji sektöründeki küresel değişimlerin bu yeni şartları yansıttığını belirtti.

Öte yandan, açıklamada ExxonMobil'in NOC tarafından başlatılan ve Libya'daki 22 kara ve deniz bloğunu kapsayan kamu ihalesine katılma isteği de ifade edildi.