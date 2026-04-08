Libya Ulusal Petrol Kurumu, 3 havzada yeni petrol ve gaz keşifleri yapıldığını duyurdu

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin batısındaki Gadamis, güneyindeki Muzruk kara havzaları ile batıdaki Mağmura deniz havzasında yeni petrol ve gaz keşifleri yapıldığını açıkladı.

NOC'dan yapılan açıklamada, Gadamis havzasında, Cezayir'in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach'ın Gadamis havzasında petrol ve doğalgaz keşfi yaptığı belirtildi.

Keşfin Sonatrach'ın NOC ile 2008'de yaptığı arama, üretim ve paylaşım anlaşması çerçevesinde açtığı sekiz kuyudan altıncısında gerçekleştiği kaydedildi.

Muzruk havzasında ise NOC ile yine 2008'de arama, üretim ve paylaşım anlaşması yapan İspanyol Repsol'un yeni bir petrol keşfi yaptığı aktarıldı.

Mağmura deniz havzasında ise, İtalyan Eni'nin Libya'nın batı kıyılarından yaklaşık 95 kilometre uzaklıkta (açık deniz D blokunda) yaptığı sondajda doğal gaz keşfettiği ifade edildi.