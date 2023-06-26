Libya'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken kurbanlık fiyatları yüksek

Libya'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, pek çok kişi kurbanlık fiyatlarının yüksekliği nedeniyle ibadeti yerine getirememenin üzüntüsünü yaşıyor. Ulusal Birlik Hükümeti'nin yılbaşında maaşlarda yaptığı düzenlemeye rağmen çoğu kişi ekonomik kriz ve kurbanlık fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kurbanlık alamamaktan şikayet ediyor.

Libya'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, pek çok kişi kurbanlık fiyatlarının yüksekliği nedeniyle ibadeti yerine getirememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ulusal Birlik Hükümeti'nin yılbaşında maaşlarda yaptığı düzenlemeye rağmen çoğu kişi ekonomik kriz ve kurbanlık fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle kurbanlık alamamaktan şikayet ediyor.

Hükümetin İspanya'dan koyun ithalatı kararının da tam olarak soruna çözüm olmadığı ülkede, küçükbaş kurbanlıkların fiyatının 900 dolara kadar çıktığı belirtiliyor.

Trablus pazarlarında küçükbaş kurbanlıkların ortalama fiyatlarının ise 450 dolar olduğu ifade ediliyor.

Kurban almaya gelen Ulusal Bilimsel Çalışmalar ve Araştırmalar Merkezi çalışanı Trabluslu Mecdi el-Faki, kentteki hayvan pazarına 3 kez geldiğini ancak yüksek fiyatlar nedeniyle kurbanlık alamadığını anlatarak, "Bir koyunun fiyatı 4 bin dinarı (800 dolar) buldu. İnsanlar bu fiyata kurban kesemez." dedi.

"Tek maaşla geçinenler kurban alamıyor"

Koyun yetiştiricisi Hüseyin Abdullah ise "Fiyatlar herkes için uygun değil ama bizim de fiyatı artırma hakkımız var. Çünkü yem ve işçilik fiyatlarının yanı sıra araba kiralama fiyatları da yüksek." ifadesini kullandı.

Ücretle çalışan ve tek maaşla geçimini sağlayanların kurbanlık alamadığını aktaran Abdullah, hükümetin ithalat kararına değinerek, yerel üretimi teşvik etmenin, kurban ithal etmekten daha iyi olduğunu dile getirdi.

Libya'da yem fiyatlarındaki artışlar nedeniyle son 6 ayda et fiyatlarında önemli artışlar yaşanmıştı.

Hükümet de soruna çözüm bulmak için kurbanlık hayvan ithalatına karar vermiş, bu çerçevede 18 Haziran'da İspanya'dan 7 bin koyunluk ilk sevkiyat, Trablus'a yapılmıştı.