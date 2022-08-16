LG PuriCare 360 kapalı alanlarda da temiz hava sağlıyor

LG PuriCare 360, kapalı ortamlarda da temiz ve arındırılmış havaya erişim sağlıyor.

LG PuriCare 360, kapalı ortamlarda da temiz ve arındırılmış havaya erişim sağlıyor.

LG Electronics açıklamasına göre, son yıllarda bulunulan ortamın havasının temiz ve kaliteli olması konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Özellikle Kovid-19 ile birlikte hava kalitesinin önemi anlaşılırken, bulunulan ortamdaki kimselerle aynı havayı soluyarak yakalanılabilecek hastalıklar noktasında farkındalık oluşmaya başladı.

Bu noktada, hava temizleme cihazları artık bir sağlık ihtiyacı halini almaya başlarken, kronik solunum yolu hastalıklarına sahip kişiler için hayati öneme sahip oldu.

Okul, ofis, hastane odası, restoran ve kafe gibi insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde hava kalitesini artıracak çözüm sunmak amacıyla yola çıkan LG Electronics, PuriCare 360 ile bulunduğu ortama temiz ve taze hava sağlıyor.

LG PuriCare, 360 derece dönerek nerede konumlandığı fark etmeksizin, bulunduğu alandaki tüm havayı temizliyor. Temiz havayı 7,5 metre ileri taşıyabilen CleanBooster özelliğiyle 100 metrekarelik alan dakikalar içerisinde arındırılıp kaliteli bir havaya kavuşturulabiliyor. Aksiyel-santrifüj fanı ve v-başlıklı yönlendirme kanalı, geleneksel ürünlere göre yüzde 20 daha güçlü arındırma sağlıyor.

"Partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayabiliyor"

PuriCare 360, arıtma yöntemi ve çoklu filtre sistemiyle daha saf ve temiz hava sağlamak için 6 farklı tipte partikülü yakalıyor. True hepa filtre sistemine sahip cihaz, çok ince toz ve alerjenlerin de dahil olduğu 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayabiliyor. Bu aynı zamanda, evlerinde evcil hayvan besleyen ya da alerji, astım gibi solunum yolu rahatsızlıkları bulunan kullanıcılar için de büyük rahatlık sunuyor.

Ayrıca, kötü koku ve zararlı gazları da yok eden ürün sayesinde ev içerisindeki yemek, parfüm, temizlik nedeniyle kullanılan kimyasal maddelerin kokusu da dakikalar içerisinde ortadan kalkıyor.

Temiz havayı direkt zemine ileten PuriCare 360, bebeklerin vakit geçirdiği zemindeki havayı da temizliyor. Cihaz, kullanıcılar ev dışındayken bile hava kirliliği seviyesini kontrol edebiliyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalıştırılabiliyor.