Üye Girişi
Haberler

LG Electronics ve Ricoh'tan Stratejik Ortaklık

LG Electronics ve Ricoh'tan Stratejik Ortaklık
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LG Electronics ve Ricoh, dijital ofis çözümleri ve hizmetleri sunmak üzere işbirliği yaptı. Bu ortaklık, LG'nin B2B pazarındaki konumunu güçlendirecek ve yüksek kullanıcı deneyimi sağlayacak.

LG Electronics (LG) ve Ricoh, verimliliği artırmak ve daha iyi kullanıcı deneyimi sunmak için tasarlanan kapsamlı dijital ofis çözümleri ve hizmetleri paketi sunacak.

LG'den yapılan açıklamaya göre, modern ofis ortamlarına yönelik dijital dönüşüm çözümleri üzerinde işbirliği yapmak üzere iş yeri çözümlerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden Ricoh ile mutabakat zaptı imzalandı.

İki şirket, işbirlikçi çabaları için satış ve pazarlama faaliyetlerini ortaklaşa yürütecek ve gelecekte daha fazla iş fırsatlarını keşfetmeye çalışacak. Bu stratejik ortaklığın LG'nin küresel B2B pazarındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Merkezi Japonya'nın başkenti Tokyo'da olan Ricoh, dünya çapında yaklaşık 200 ülkede bulunuyor. Ricoh, yazıcılar ve fotokopi makinelerinin yanı sıra, yönetilen işyeri hizmetlerinden belge yönetimi ve bilgi işlem otomasyonuna kadar geniş bir çözüm yelpazesi aracılığıyla dünya çapındaki müşterilerinin hibrit iş gücünü destekliyor.

Yüksek bir kullanıcı deneyimi sunacak

Yeni anlaşmanın bir parçası olarak Ricoh, seçkin teklifleri, LG'nin birinci sınıf dijital tabela ürünleri ve diğer çeşitli B2B çözümleriyle eşleştirecek. Sektörün saygın iki isminin ürün ve hizmetlerinin birleşimi, yüksek bir kullanıcı deneyimi ve müşteri değeri sunacak.

Hindistan merkezli pazar araştırma şirketi Market Research Future tarafından yürütülen ankete göre, 2023'te yaklaşık 33,7 milyar dolar değerindeki küresel dijital iş yeri çözümleri pazarının, yıllık bileşik büyüme oranıyla 2030'a kadar 90,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

B2B sektörünü iş büyümesinin temel itici gücü olarak tanımlayan LG, sektördeki varlığını genişletmeyi ve B2B satışlarını 2030'a kadar toplam satışların (tüm iş bölümlerinden) yaklaşık yüzde 45'ine çıkarmayı hedefliyor. Şirket, B2B portföyünü sürekli olarak genişletiyor ve yeni, yüksek potansiyele sahip iş alanlarını keşfetme konusunda oldukça proaktif bir tutum sergiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden LG Business Solutions Company'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Bilgi Ekranı İş Birimi Başkanı Paik Ki-mun, Ricoh'un iş yeri çözümlerinin LG'nin gelişmiş ekran ürünleriyle eşleştirilmesinin, müşterilere etkileyici bir değer sunacağını ve LG'yi B2B pazarında en güvenilir entegre çözüm sağlayıcılarından biri haline getireceğini belirtti.

Paik Ki-mun, "LG, günümüzün iş ortamına özelleştirilmiş çözümler yaratmak için yenilikçi küresel şirketlerle stratejik ortaklıklar kurmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ricoh Dijital Hizmetler İş Birimi Başkanı Takahiro Irisa da, "Bu küresel stratejik ortaklık, LG'nin gelişmiş ekranlarını Ricoh'un iletişim hizmetleriyle birleştirmemize ve müşterilerimize gelişmiş iş yeri deneyimi çözümleri sunmamıza olanak tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Ekonomi

Lg Electronics Teknoloji Ekonomi

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım

Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir Aydar'a neden yasak getirildi? Kadir Aydar'a neden siyasi yasak getirildi, ne oldu? Dolar ve Euro kuru yükseldi mi? 19 Eylül döviz kuru ne kadar oldu? FAİZ SABİT KALIRSA BORSA NE OLUR? Borsa düşer mi, artar mı? MB faiz oranı ne oldu? Faiz sabit kalırsa dolar, euro artar mı, düşer mi? Eylül ayı Merkez Bankası döviz kuru! FAİZ ARTTI MI, DÜŞTÜ MÜ? Merkez Bankası Eylül 2024 ayı faiz kararı kaç oldu? TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! MB faiz kararı ne oldu? MB politika faizi yüzde kaç? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });