Haberler

Lezita, WorldFood İstanbul Fuarı'na Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lezita, uluslararası varlığını genişletmek amacıyla katıldığı WorldFood İstanbul Fuarı'nda, 75 milyon dolar ihracat cirosunu ve sunduğu ürünleri tanıttı. Genel Müdür Mesut Ergül, fuarın yeni işbirlikleri ve müşteri ilişkileri açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Lezita, uluslararası varlığını genişletme çalışmaları kapsamında WorldFood İstanbul Fuarı'na (Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı) katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 75 milyon dolar ihracat cirosu elde eden Lezita, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda, tüketici ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştirdiği ürünlerini tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, stantlarının uluslararası ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü belirtti.

Fuarda, 40 ülkeden 1345 katılımcının ağırlandığını aktaran Ergül, müşteri portföylerini genişletirken, mevcut müşterilerle ilişkilerini güçlendirdiklerini vurguladı.

Fuarların yeni işbirlikleri geliştirmek ve yurt dışında daha büyük hedeflere ulaşma konusunda fırsatlar sunduğunu vurgulayan Ergül, "Lezita olarak Türkiye'nin en büyük ihracatçılarından biriyiz. Yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeyi sorumluluğumuz kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergül, Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat izni almanın, küresel başarılarından biri olduğuna işaret ederek, "Bu onayla ihracat ağımızı Avrupa ülkeleriyle genişleterek dünya çapındaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Fuarlar, Lezita'nın global yolculuğunda hem uluslararası görünürlüğünü artıran hem de sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan stratejik adımlar arasında yer alıyor. Fuar katılımlarına devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Maduro seferberlik ilan etti! 8 milyon kişiyi askere çağırıyor

Seferberlik ilan edip, 8 milyon kişiyi askere çağırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.