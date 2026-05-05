Lexus, Türkiye'deki 10. yılında tur gerçekleştiriyor

Lexus, Türkiye'deki 10. yılını LFA modeliyle Türkiye turu gerçekleştirerek kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sınırlı süre boyunca Türkiye'de olan LFA modeli, Türkiye turu kapsamında otomobilseverlerle bir araya geliyor. Organizasyon, markanın mühendislik mirasını otomobil tutkunlarına sunuyor.

Söz konusu model, kutlamalar dolayısıyla ilk olarak İstanbul Kalamış Marina'da sergilenirken, ardından Bursa'daki Lexus Nilüfer bayisinde otomobilseverlerle buluştu. Model, 7-14 Mayıs'ta Ankara'da Lexus Çankaya, 16-25 Mayıs'ta Adana'da Lexus Seyhan, 3-10 Haziran'da Antalya'da Lexus Kepez ve 12-19 Haziran'da İzmir'de Lexus Bornova bayilerinde ziyaretçilerle buluşacak. LFA'nın Türkiye turu, 21-27 Haziran tarihlerinde Lexus İstanbul bayisinde tamamlanacak.

Performansı ve mühendislik anlayışıyla öne çıkan modelin geliştirme süreci 12 yıl sürdü. İlk kez 2005 yılında konsept olarak sergilenen ve 2009 yılında üretim versiyonuyla tanıtılan LFA, 2010-2012 yılları arasında üretildi. Model, 4,8 litrelik atmosferik V10 motoruyla 562 beygir güce ve 480 Nm torka sahip bulunuyor. Karbon fiber gövdesi ve el işçiliğiyle dikkati çeken otomobilden 500 adet üretildi.

LFA'nın Türkiye turu, markanın mühendislik başarılarını sergilerken, güncel modellerin söz konusu mirası nasıl taşıdığını gösteriyor. Üretilen Lexus modelleri, LFA'da yer alan mühendislik yaklaşımını günlük kullanıma taşıyor.