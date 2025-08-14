Levent Erdoğan, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Oldu

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Levent Erdoğan getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası, üst düzey bir atamayla yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Görevine 11 Ağustos itibarıyla başlayan Levent Erdoğan, lisans eğitimini 1995'te İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Kariyerine 1999'da Tekstilbank'ta analist olarak adım atan Erdoğan, 2002-2005 döneminde Fintek AŞ'ye Kıdemli İş Analisti olarak transfer oldu.

Daha sonra Turkcell'e geçiş yapan Erdoğan, burada, 2005-2007 döneminde Kıdemli İş Analisti ve IT Ürün Direktörü, 2007-2010 döneminde Kıdemli İş Analisti, 2010-2013'te ise Mobil Finans alanında Teknik Koordinasyon ve Performans Yöneticisi olarak farklı pozisyonlarda görevler üstlendi.

Erdoğan, 2014'te 8digits.com'da 6 ay boyunca Genel Müdürlük görevini yürüttü. Ayrıca Erdoğan, 2014-2016'da Doğuş Müşteri Sistemleri'nde Teknoloji ve İnovasyon Direktörü, 2017-2019 döneminde Doğuş Teknoloji'de Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalıştı.

Koç Sistem'de 2019'da AR-GE ve İş Geliştirme Direktörü pozisyonuna getirilen Erdoğan, 2020-2021 döneminde Paycell'de, 2021-2025 döneminde ise Yemeksepeti'nin Ödeme ve E-Para şirketi YemeksepetiPay'de Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.