Levent Çamur, ORSİAD Başkanlığına Yeniden Seçildi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur bu görevi yeniden üstlendi.

ORSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, derneğin 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Çamur, tek aday olarak katıldığı seçimde güven tazeleyerek yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çamur, üretim, yatırım ve istihdamın destekçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle OSTİM, İvedik ve Sincan organize sanayi bölgeleri, sadece Ankara'nın değil, Türkiye'nin de üretim üssü konumundadır. Bu bölgelerde faaliyet gösteren sanayicilerimiz savunma sanayisinden makine üretimine, otomotivden medikal cihazlara kadar birçok sektörde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmakta, katma değerli üretimle Türkiye ekonomisinin büyümesine yön vermektedir. Bugün OSTİM'deki bir atölyeden çıkan parça, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. İvedik OSB'de geliştirilen teknolojiler, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sunuyor. Sincan OSB'deki büyük ölçekli üretim tesisleri hem istihdam sağlıyor hem de Türkiye'nin sanayi altyapısını güçlendiriyor."