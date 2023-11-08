LEGO, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda yeni oyuncak setlerini tanıttı
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LEGO Grubu, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda dört yeni oyuncak setini tanıttı. Firma, fuarda çoğu Çin kültüründen esinlenen oyuncak ürünlerini dünya çapında piyasaya sürüyor.
SHANGHAİ, 8 Kasım (Xinhua) -- LEGO Grubu, Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na (CIIE) üst üste altı yıldır katılıyor. Danimarkalı oyuncak devi, Pazartesi günü fuarda dört yeni oyuncak setini tanıttı. LEGO, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın hepsinde çoğu Çin kültüründen esinlenen oyuncak ürünlerini dünya çapında piyasaya sürüyor.
Kaynak: Xinhua / Ekonomi