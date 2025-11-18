L'Oreal Türkiye'den Farkındalık Projesi: Menopoz ve Andropoz Konularında Eğitim

L'Oreal Türkiye, çalışan sağlığına verdiği önemi göstermek ve şirket içi kültürü güçlendirmek amacıyla kadın ve erkek çalışanları için farkındalık projesi hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, L'Oreal Türkiye, "dünyayı harekete geçiren güzelliği yaratma" misyonu ve çeşitlilik, hakkaniyet ve kapsayıcılık ???????kültürü doğrultusunda projeler geliştirmeye devam ediyor.

Çalışanlarına her alanda ilham veren ve onları destekleyen projeler geliştirmeyi amaçlayan şirket, bağlı bulunduğu L'Oreal Grup'un küresel çapta sahiplendiği, yaş ve jenerasyonlarla cinsiyet eşitliğini hedefleyen politikasının bir uzantısı olarak "Tabuları Yıkalım: Menopozu Konuşuyoruz" başlıklı üç oturumluk farkındalık serisine imza attı.

Vichy'nin desteğiyle düzenlenen programda, Doç. Dr. Ece Paralı Öztan, Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Egemen Koyuncu ile Beslenme Terapisti ve menopoz koçu Pınar Gedik, menopoz konusunun biyolojik bir süreç olmasının yanı sıra iş hayatı, toplumsal algı ve kişisel yaşam üzerindeki çok boyutlu etkilerini ele aldı.

İlk oturumda, menopozun biyolojik, duygusal ve sosyal etkilerine odaklanıldı. İkinci oturumda, yaşam biçimi değişiklikleri, bedenin yeni dengesine uyum sağlama ve sağlıklı alışkanlıkların rolü masaya yatırıldı. Üçüncü oturumda ise katılımcılar kişisel deneyimlerini paylaşma ve destekleyici bir topluluk ortamında birbirlerinden öğrenme fırsatı buldu.

L'Oreal Türkiye ofisinde gerçekleşen bu diyalog serisiyle şirket, menopozun konuşulabilir hale gelmesine katkı sunarak hem kadın çalışanlarını güçlendirdi hem de kurum genelinde farkındalık yarattı.

Erkek çalışanlara yönelik de eğitim gerçekleştirildi

Bu sürecin devamında ise erkek çalışanlara yönelik "Prostat Sağlığı ve Andropoz Farkındalığı" başlıklı oturumda, Üroloji Uzmanı Dr. Bülent Özbilek, Medikal Bölge Müdürü Gökhan Sarıca moderatörlüğünde andropoz ve prostat sağlığı konularını masaya yatırdı.

Etkinlikte, erkeklerde yaşla ortaya çıkan hormonal değişimlerin fiziksel ve ruhsal etkileri, düzenli sağlık kontrollerinin önemi ve toplumdaki tabuların nasıl aşılabileceği tartışıldı. Bu oturum, erkek sağlığına dair farkındalık yaratmanın yanı sıra kadın-erkek tüm çalışanlarda "yaşamın her evresinde birbirini anlamak ve desteklemek" bilincini pekiştirdi.

Şirket, her çalışanın yaşam döngüsünün farklı evrelerinde kendini değerli hissetmesini sağlayan bu tür uygulamalarla, daha bilinçli, destekleyici ve empatik bir kurum kültürü inşa etmeyi amaçlıyor.

"Konuşulmayan konuları gündeme taşıdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörü, Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık Lideri Murat Yüksel, bu etkinlikler aracılığıyla konuşulmayan konuları gündeme taşıdıklarını ve sesli şekilde ifade ettiklerini belirtti.

Söz konusu yaklaşımın, çalışanlarının kendisini değerli ve desteklenmiş hissetmesini sağlamanın yanı sıra şirket içi kültürü güçlendirdiğini vurgulayan Yüksel, "Çalışanlarımızın, yaşamın her evresinde kendisini anlaşılmış ve desteklenmiş hissetmesi, bizim için öncelikli. Bu tür farkındalık projeleriyle, kapsayıcılığı iş yerinde ve hayatın her alanında daha görünür hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı. ???????