L'Oreal Grup, CDP'den üst üste 10. kez 3A notunu aldı

L'Oreal, Karbon Saydamlık Projesi-CDP tarafından iklim değişikliğiyle mücadele, ormanların korunması ve su güvenliği alanlarındaki lider performansı ve kurumsal şeffaflığı dolayısıyla üst üste 10. kez 3A notu almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025'te CDP'ye raporlama yapan 22 bin 100 şirket arasından yalnızca 23'ü 3A notu alabilirken, L'Oreal bu notu 10 yıldır aralıksız almış oldu. Bu sonuç, L'Oreal'in sürdürülebilirliği uzun vadeli iş stratejisinin merkezine yerleştirdiğini ve tüm değer zincirine entegre ettiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

L'Oreal'in 2024'e ait sürdürülebilirlik performansı, çevresel dönüşüm alanında kaydedilen somut ve ölçülebilir ilerlemelerle öne çıkıyor. Grup, faaliyet gösterdiği tesislerinde yüzde 97 yenilenebilir enerji kullanımına geçti. Formül ve ambalajlarında kullandığı biyo-bazlı içerik ve malzemelerin yüzde 92'si sürdürülebilir ve izlenebilir kaynaklardan temin ederken, endüstriyel süreçlerde kullanılan suyun yüzde 53'ü geri dönüştürülmüş veya yeniden kullanılmış kaynaklardan sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen L'Oreal Grup Üst Yöneticisi (CEO) Nicolas Hieronimus, bir güzellik şirketi olarak gerçek ve kalıcı bir etki yaratma sorumluluğuna sahip olduklarını belirtti.

Hieronimus, elde ettikleri başarının, sürdürülebilirliğin iş modellerine ne kadar derinlemesine entegre edildiğinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Bu başarıda emeği geçen ve dünyayı harekete geçiren güzelliği yaratmak için durmaksızın çalışan tüm ekiplerimize ve değer zincirimiz boyunca katkı sunan iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

L'Oreal Grup Kurumsal Sorumluluk Direktörü Ezgi Barcenas da bu önemli başarıyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada sürdürülebilirliğin L'Oreal'in iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Barcenas, bu başarının, sürdürülebilirliği iş stratejisinin kalbine yerleştiren yaklaşımlarının ve ekiplerin özverili çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirterek, inovasyon ve güçlü işbirlikleriyle daha sürdürülebilir bir gelecek için kararlılıkla ilerlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

CDP CEO'su Sherry Madera da A Listesi'nde yer alan şirketlerin çevresel hedeflerle ticari başarının birlikte ilerleyebileceğini kanıtladığını belirterek, yüksek kaliteli çevresel verilerin şirket liderlerinin uzun vadeli rekabet gücünü koruyan, sermayeyi çeken ve doğal sistemleri güvence altına alan kararlar almasını mümkün kıldığını vurguladı.