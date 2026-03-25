KUZKA Yönetim Kurulunda bölgesel kalkınma, destek ve çalışmalar ele alındı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında, bölgesel kalkınma, destek programları ve 81 il 81 Ürün Programı değerlendirildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Yönetim Kurulu, Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, 2026 yılı teknik destek programları, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) hazırlıkları ile 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında yürütülen ürün seçimi süreçlerini görüştü. Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş'ın ev sahipliğinde Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın da katıldığı toplantıda, Genel Sekreter Mehmet Akif Eraslan, yönetim kurulu üyelerine Ajansın 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında değerlendirme süreçleri tamamlanan Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a ait aday ürünler Yönetim Kurulu gündeminde ele alındı.

TR82 Bölgesi'ne yönelik yürütülen KUZKA çalışmaları ve bölgesel kalkınmaya yön verecek stratejik programları da değerlendiren yönetim kurulu, 2026 Yılı Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı ile Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında gelen proje başvurularının detayları hakkında bilgi aldı.

Programlara yoğun ilgi

KUZKA, TR82 Bölgesi yöresel ürünlerinin markalaşmasını ve KOBİ'lerin kapasitesinin artırılmasını amaçlayan 10 milyon TL bütçeli 2026 Yılı Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı kapsamında toplamda 2 milyon TL'lik proje başvurusu alındığı belirtildi. Öte yandan, 5 milyon TL bütçeye sahip 2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı" nda ise başvuru süreci devam ediyor. Toplantıda programlara yoğun ilgi gösterildiği belirtildi.

SOGEP'te hazırlıklar devam ediyor

Toplantıda ayrıca Sosyal Gelişmenin Desteklenmesi Programı (SOGEP) kapsamında 2026 yılı proje hazırlık süreçleri ele alındı. Çalışmalar kapsamında bölgedeki kurum ve kuruluşlardan toplanan proje fikirleri ile "proje havuzu" oluşturularak, KUZKA tarafından yürütülen destek programlarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası kaynaklı programlarda değerlendirilebilecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı