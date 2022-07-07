Kuzey Ege ve Marmara adaları bayram tatiline hazır

BURAK AKAY / MİRAÇ KAYA - Türkiye'nin önemli doğa ve deniz turizmi merkezlerinden Kuzey Ege ve Marmara adalarında Kurban Bayramı tatilinin yoğun geçmesi bekleniyor.

İdari izinle 9 güne uzatılan tatil öncesi Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada, Balıkesir'in Marmara, Avşa ve Cunda adalarındaki turizm işletmelerinde rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, AA muhabirine, her tatil döneminde önemli bir nüfusa kavuşan adadan misafirlerin en mutlu şekilde ayrılmaları için üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirme çabası içinde olduklarını söyledi.

İlçenin özellikle 10 yıldır Türkiye'nin önemli turizm lokasyonlarından biri olduğunu belirten Çetin, "Türkiye'nin en büyük adası olması, bozulmamış doğası, rüzgar sörfü tutkunlarının yeni adresi olması gibi birçok özellik burayı tatil için ilk adreslerden biri yapıyor." dedi.

Çetin, Kurban Bayramı tatilinde yine yoğun bir süreç geçireceklerini ifade etti.

Tatilin 9 güne uzamasıyla adaya olan talebin arttığını vurgulayan Çetin, "İnsanlar bu süreyi en güzel şekilde Gökçeada'da değerlendirmek istiyorlar. Turizm tesislerinin işletmecileri de rezervasyonların en üst seviyede olduğunu belirtti. Güzel bir bayram geçireceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

Yıllık izinlerini de Gökçeada'da geçirecekler

Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı da adanın günübirlik ziyaret ve tatilden ziyade uzun süreli tatilleri sevenlerin adresi olduğunu dile getirdi.

Bayram tatilinde birçok misafirin yıllık izinlerini de burada geçireceğini anlatan Aylı, "Son dönemde Gökçeada, Çanakkale'nin en büyük turizm potansiyeline sahip yeri oldu. Bu çok sevindirici. Rüzgar sörfü olsun, kite sörf (uçurtma sörfü) olsun, ücretsiz plajları olsun Gökçeada tüm bu unsurlarıyla en çok tercih edilen noktalardan biri. Tüm misafirlerimizi bayramda adamıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Otel yöneticisi Eray Daka, Gökçeada'nın önemli bir turizm hareketliliğin sahip olduğuna dikkati çekti.

Bayram tatili için otellerinde rezervasyonların yüzde 100'e yaklaştığını aktaran Daka, "Konuklarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi bu bayramda da gerek tesislerimizde konaklamada gerekse beslenme için en üst kaliteyi yine Gökçeada'da kendilerine sunacağız." açıklamasını yaptı.

Bozcaadalı işletmeciler hazırlıklarını günler öncesinden bitirdi

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, bu bayram adadaki rezervasyonların yine en üst seviyede olacağını bildirdi.

Her yıl benzer rakamlara ulaştıklarını, bunun bölge turizmi için çok önemli bir veri olduğunu dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu yükselme ivmesi bizim turizmdeki başarımızı da ortaya koyuyor. Ramazan Bayramı çok güzel geçti. Aynı şekilde Kurban Bayramı'nı da en iyi şekilde geçireceğimizi tahmin ediyorum. Şu anda rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Konaklama işletmecileri tüm hazırlıklarını yaptı. Bizler 9 günlük bayram tatili için günler öncesinden işlerimizi bitirdik. Yoğun sezonumuza başlıyor ve tüm misafirlerimizi adamıza bekliyoruz."

Bozcaada'da otel sahibi Burak Aktan ise bayram tatili için adaya yoğun ilgi olduğu bilgisini verdi.

İlçeye her geçen yıl artan bir ilgi olduğuna değinen Aktan, "Bayram tatilinin 9 gün olması bizleri çok mutlu etti. Bunun temmuz ayı içinde olması ve temmuz ayı tatiliyle birleşmesiyle yoğun bir süreç yaşıyoruz. Umuyorum güzel bir tatil dönemini daha misafirlerimize Bozcaada'da yaşatmış oluruz." ifadelerine yer verdi.

Balıkesir'in adaları misafirlerini bekliyor

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, ilçe sınırları içindeki adalardaki bütün otel ve pansiyonlarda rezervasyonların yüzde 100'e ulaştığını belirtti.

Belediye olarak hem ulaşım hem de temizlikle ilgili gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Aksoy, "Herhangi bir sıkıntımız yok, misafirlerimizi ağırlamak için bekliyoruz. Şu anda adalarımıza gemi, feribot ve deniz otobüsleri dolu geliyor. İnşallah bayramda esnafımızın yüzü gülecek." değerlendirmesinde bulundu.

Avşa Adası'nda otel işleten Mirza Temel de rezervasyonların yüzde 100'e ulaştığını anlatarak, yerli ve yabancı tatilcilerin adaya gelmeye başladığını aktardı.

Temel, "Bu bayramı inşallah güzel geçireceğiz. Yerli ve yabancı tüm tatilcileri Avşa Adası'na bekliyoruz. Gelen misafirlerin adamızın tüm güzelliklerini yaşamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Cunda Adası'nda gezi teknesi işleten Serkan Bodur, bayramlarda gezi teknelerine yönelik çok fazla rezervasyon aldıklarını, bu bayramda da her gün sefer yapacaklarını duyurdu.

Adada restoran işletmeciliği yapan Mehmet Atala ise bayramda ciddi bir yoğunluk beklediklerini ifade etti.

Cunda'daki otel ve pansiyonlardaki yoğunluğun kendilerine de olumlu yansıdığını vurgulayan Atala, "Bayramda ada geneli dolu olacak. İnşallah bayram sonrasında ciddi yoğunluk yaşarız." diye konuştu.