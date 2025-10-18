Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Altın piyasasında son günlerde rekor üstüne rekor kırılıyor. Gram altın, 5 bin 900 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Şu sıralar 5 bin 727 TL civarında işlem gören altın, yatırımcısının yüzünü güldürürken piyasalarda "altın fırtınası" yaşanıyor.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN TL SINIRINI AŞTI

Ons altın 4 bin 308 doları test ettikten sonra 4 bin 251 dolar seviyesine gerilerken, çeyrek altın Kapalıçarşı'da ilk kez 10 bin TL sınırını aştı. 18 Ekim sabahı itibarıyla serbest piyasada 9 bin 364 TL'den alıcı buluyor.

FİYATLARI UÇURAN NEDENLER

Uzmanlara göre altındaki yükselişin arkasında birden fazla etken var. Jeopolitik risklerin artması, ABD-Çin ticaret savaşlarının yeniden kızışması ve merkez bankalarının rekor seviyede altın alımı yapması, fiyatları yukarı taşıdı. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının 4.500 dolar seviyesini görmesinin "çok uzak olmadığını" belirtti.

"AMERİKA ALTININ ÖNÜNÜ BİLEREK AÇIYOR"

İstanbul Portföy Fon ve Portföy Yöneticisi Berk Dinçtürk, ABD'nin altın fiyatlarındaki yükselişi stratejik olarak desteklediğini iddia etti. Dinçtürk, "Amerika altının önünü bilerek açıyor. Çünkü yükselmesi, kendi rezervlerindeki altın fiyatlamasına dayanıyor. Ancak bunun sonu gelebilir" ifadelerini kullandı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Altına yönelik talep o kadar arttı ki, birçok kuyumcuda gram altın tükendi. İstanbul Altın Rafinerisi'ne yapılan operasyon sonrası üretimin aksaması, piyasadaki sıkışıklığı daha da derinleştirdi. Bazı kuyumcular sadece bilezik ve takı satışı yaparken, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını satışlarını durdurdu. Kapalıçarşı'da kuyumcu önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Benzer tablo Avustralya, Japonya, Vietnam ve Hong Kong gibi ülkelerde de görülüyor.

MERKEZ BANKALARI DA ALTINA YÖNELDİ

Küresel düzeyde merkez bankaları, yıl başından bu yana altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 617 tonluk rezerviyle dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldı. TCMB'nin altın stoklarının değeri 84 milyar doları aştı.

"RALLİ DEVAM EDER Mİ?" SORUSU YATIRIMCIYI İKİYE BÖLDÜ

Altındaki sert yükseliş, uzmanları ikiye böldü. Bir kesim, fiyatların yeni rekorlara gideceğini, diğer kesim ise kısa vadede kar satışlarının yaşanabileceğini savunuyor. Uzmanlara göre, jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler sürdükçe, altın "güvenli liman" olma özelliğini korumaya devam edecek.