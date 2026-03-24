Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba

Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş, fiziki altına olan talebi artırdı. Fiyatları fırsat olarak gören vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Kapalıçarşı’ya yönelirken, kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu.

GRAM ALTIN 5 BİN 838 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Son günlerde piyasalarda dikkat çeken dalgalanmalarda ons altın 4 bin 101 dolara kadar gerilerken, gram altın 5 bin 838 liraya düştü. Kapalıçarşı’da ise gram altın yaklaşık 6 bin 200 lira seviyelerinde işlem gördü.

KUYUMCULARDA ALTIN KALMADI

Artan talep karşısında zorlanan kuyumcular, yoğunluk nedeniyle bazı ürünlerin kısa sürede tükendiğini belirtti. Bazı noktalarda altın bulunamadığı, satışların geçici olarak durma noktasına geldiği ifade edildi. Gün boyunca süren yoğunluk, fiziki altına olan talebin ne kadar arttığını gözler önüne serdi.

DÜKKANA YAZI ASTILAR: YEMİN EDERİM ALTIN YOK

Yoğunluğun yaşandığı adreslerden biri Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi oldu. Sabah saatlerinde bir kuyumcuda altınların kısa sürede tükenmesi üzerine esnaf, çareyi dükkân camına yazı asmakta buldu. "Vallahi billahi yok, yemin ederim yok" yazısına rağmen müşterilerin ısrarı sürerken, esnaf ile vatandaşlar arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. Bir müşterinin "Bir gram da mı yok?" sorusuna kuyumcunun "Yok abi, olsa kendime ayırırım" dediği anlar kameraya yansıdı.

FİYATLARDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Öte yandan altın fiyatlarında sert hareketler devam etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’a yönelik saldırıları 5 gün erteleyeceğiz” açıklamasının ardından altın fiyatları kısa süreli yükseldi. Ons altın 4 bin 516 dolara, gram altın ise 6 bin 428 liraya kadar çıktı. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Ons altın yeniden 4 bin 410 dolar seviyesine gerilerken, gram altın 6 bin 280 liraya düştü.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, piyasalardaki oynaklığın sürebileceğine dikkat çekerken, fiziki altın talebinin kısa vadede yüksek kalmaya devam edeceğini belirtiyor.