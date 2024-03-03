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Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti

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Küresel kriz nedeniyle son dönemde kırmızı et fiyatlarına art arda zamlar gelirken İstanbul Güngören'de özel bir işletmenin yaptığı indirim kapıda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. 448 TL olan etin kilosunu 318 TL'ye indiren işletmenin kapısında oluşan kuyruğa ilişkin görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Son dönemde küresel boyuttaki ekonomik kriz et fiyatlarında da dalgalanmalara neden olurken, market ve kasaplarda neredeyse her gün etiket değişiyor.

İNDİRİMİ DUYANLAR DÜKKANA AKIN ETTİ

İndirimleri takip eden vatandaşlar ise soluğu bu marketlerde alıyor. İstanbul Güngören'de bu sabah özel bir işletmenin kırmızı ete yaptığı indirim sonrası vatandaşlar adeta dükkana akın etti.

KUYRUĞUN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

448 TL olan etin kilosunu 318 TL'ye indiren işletmenin kapısında uzun kuyruklar oluşurken, başı ve sonu belli olmayan kuyruğun görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Güngören İstanbul Ekonomi Haberler

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Yorumlar (10)

mrx clay:

''küresel kriz nedeniyle'' öyle mi :))

74
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Yıldırım YILDIZ:

Kimse neden fakiriz demiyor ! Neden herşey pahalı diyor çok ilginç bu bence !

54
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Mustafa Kösem:

Buda yeni cikti küresel kriz. Dünyanin en yüksek 3. Enflasyonu bizde.

55
2
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Ali Bayat:

Benim gençlğimde bizim köyde yaklaşık yirmibin küçükbaş hayvan vardı şimdi ise ikinin anca. Kimse hayvancılık yapmıyor.

26
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Bükücü:

Ülkenin geldiği son nokta. Zamanında gaz kuyruğu vardı ısınamıyorlardı şimdi et-ekmek kuyruğu var doyamıyoruz.

17
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Demir Acer :

Çiftçi ye hayvancılık için teşvik kredisi verin ve beleşe nemalanan aracılari yasaklayin, pahali çünkü pazar haramzade bir kaç kişinin elinde

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Bükücü:

Ekonomimiz kötü olur küresel kriz derler, ekonomi iyi olur dünya 5'ten büyük derler. Bahane hazır

9
1
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Sefer Aydın:

Küresel krizzz. Yapay ete hazırlık çalışmaları. 1 hafta önce Teksasta çıkan yangında 20 binden fazla inek telef oldu. Son 6 yılda da Amerika da 3 milyon hayvan telef oldu yine.

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Tekin avci:

Kuresel kriz falan yok savaşları ülkelerde enflasyon bizden kat kat aşağıda kılıf uydurma

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Gökhan Eker:

savaştaki ukraynada enflasyon yüzede 20 rusyada yüzde 10. Bizde savaştan etkileniyoruz küresek kriz var yüzde 300 en az. en az zaman gelen ürüne 3 kat zam geldi tarım kredi marketlerine bakın inanmıyorsanız. küresel kriz de bir tek bize var dünyada.

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