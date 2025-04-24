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Kuveyt Türk Ventures, İlk Yatırım Çıkışını Turan ile Gerçekleştirdi

Kuveyt Türk Ventures, İlk Yatırım Çıkışını Turan ile Gerçekleştirdi
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Kuveyt Türk Ventures, finansal teknoloji alanındaki ilk yatırım çıkışını, uluslararası para transferi ve ön ödemeli kart hizmetleri sunan Turan ile gerçekleştirdi. Kuveyt Türk Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük, bu başarılı çıkışın Türkiye'nin fintek alanındaki potansiyelini yansıttığını belirtti.

Kuveyt Türk Portföy'ün girişim sermayesi alanındaki faaliyetlerini yürüten Kuveyt Türk Ventures, ilk yatırım çıkışını finansal teknoloji girişimi Turan ile gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turan, Türk devletleri başta olmak üzere belli coğrafyalarda kullanıcıların uluslararası para transferlerini anında gerçekleştirebildiği ve ön ödemeli kartlarıyla küresel alışveriş deneyimi sunan yenilikçi finans uygulaması hizmetleriyle dikkati çekiyor.

Turan, Türkiye'de yaşayan Türk soydaşların finansal işlemlerini kolaylaştırırken, Türkiye içindeki kullanıcılara da dijital ve düşük maliyetli finansal çözümler sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük, Kuveyt Türk Ventures olarak ilk yatırım çıkışlarını Turan ile yaptıklarını belirtti.

Erken aşamadan itibaren eş yatırımcılarla birlikte destekledikleri Turan'ın hedeflediği bölgelerde güncel ve etkin finansal çözümler geliştirmesinin oldukça gurur verici olduğunu aktaran Kütük, "Bu vesileyle Turan ekibini, özellikle kurucu Özgür Bayraktar'ı tebrik ediyorum. Bu başarılı çıkış, yatırımcılarımıza sağladığımız katma değeri ve Türkiye'nin fintek alanındaki yüksek potansiyelini güçlü biçimde yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kütük, Kuveyt Türk Ventures'ın bugüne kadar 25 farklı şirkete yatırım yaptığını kaydederek, "Erken ve ileri aşama girişimlere yatırım yapmaya ve Türkiye girişimcilik ekosistemine değer katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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