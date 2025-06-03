Kuveyt Türk'ün 'Konuşmaya Değer' Podcast Serisi İkinci Sezonuyla Yayında

Kuveyt Türk'ün 'Konuşmaya Değer' Podcast Serisi İkinci Sezonuyla Yayında
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Kuveyt Türk, görsel sanatlardan müziğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan 'Konuşmaya Değer' podcast serisinin ikinci sezonunu dinleyicilere sunarak, sanat yoluyla toplumsal değerleri koruma misyonunu sürdürüyor. Tarık Tufan'ın moderatörlüğündeki seri, birçok sanat dalından isimleri ağırlıyor.

Kuveyt Türk'ün, görsel sanatlardan müziğe, edebiyattan mimariye uzanan konuları ele aldığı "Konuşmaya Değer" podcast serisinin ikinci sezonu dinleyicilerle buluştu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, toplumsal değerleri sanat yoluyla muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için kültür sanat projelerini hayat geçirmeye devam ediyor.

Yazar ve senarist Tarık Tufan'ın moderatörlüğünü üstlendiği seri, yeni sezonunda sanatın farklı dallarından sanatçıları ağırladı.

Seri, ikinci sezonunda da farklı sanat dallarında uzmanlaşmış sanatkarların bilgi, deneyim ve tecrübelerini, hayat hikayeleri eşliğinde dinleyicilere aktarıyor.

Sezon, 7 bölümden oluşurken, "Renklerin Suda Yolculuğu/Garip Ay ile Ebru Sanatı Üzerine" adlı ilk bölümde ebru sanatına gönül veren Garip Ay, "Biraz da Santur Anlatsın/Sedat Anar ile Musiki Üzerine" adlı ikinci bölümde santur sanatçısı Sedat Anar konuk oldu.

Serinin ikinci sezonunun "Tuşlarda Yankılanan Musiki/Büşra Kayıkçı ile Piyano Üzerine" adlı üçüncü bölümde piyano sanatçısı Büşra Kayıkçı, "Mekanın Ruhunu Dokuyan Eller/Melek Zeynep Bulut ile Mimari Üzerine" başlıklı dördüncü bölümde mimar Melek Zeynep Bulut, "Beyaz Perdenin Kalp Atışları/Yeşim Tonbaz ile Sinema Üzerine" adlı beşinci bölümde yönetmen Yeşim Tonbaz, "Çizgilerle Hafızaya Dokunmak/Ahmet Faruk Yılmaz ile Çizim Üzerine" adlı altıncı bölümde çizer Ahmet Faruk Yılmaz, "Küçük Detaylarda Büyük Hikayeler/Leyla Kara ile Minyatür Sanatı" adlı son bölümde de minyatür sanatçısı Leyla Kara, dinleyiciyle buluştu.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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