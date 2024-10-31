Kuveyt Türk, Lonca Girişimcilik Merkezi'nin 7. Yılını Kutluyor

Kuveyt Türk'ün yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimcilik ekosistemine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi kuruluşunun 7'inci yılını kutluyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar girişimlere değeri 15 milyon lirayı aşan hibe katkısı sunan Lonca, 6 aylık program boyunca girişimlere özel olarak eğitim, proje bazlı mentorluk, açık ofis desteği, AR-GE desteği ve API desteği gibi önemli imkanlar sunuyor.

Merkez fintek, SaaS, pazar yeri, eğitim teknolojileri, siber güvenlik, tarım teknolojileri ve sağlık teknolojileri gibi birçok farklı dikeyde faaliyet gösteren 90 girişimi mezun etti.

Mezun olan girişimlerimizden 25'i toplam 5 milyon doları aşkın yatırım aldı. Eğitim, mentörlük, finansal destek ve işbirliği olanakları başta olmak üzere girişimcilerin ihtiyaçları baz alınarak şekillendirilen Lonca programı, zengin içeriğiyle girişimcilerin büyüme yolculuklarının önemli duraklarından biri haline geldi.

Kuveyt Türk, Lonca programında yer alan girişimlerin müşterisi ve iş ortağı olmaya devam ediyor. Lonca mezunu girişimler, Kuveyt Türk ile çeşitli işbirlikleri geliştirerek sektörde adlarını duyuruyor. Kuveyt Türk Portföy tarafından yönetilen girişim sermayesi yatırım fonlarıyla da girişimler destekleniyor. Lonca'dan mezun olan girişimlerden Akaunting, Pollective ve Harcy yatırım aldı.

Lonca, girişimlerle mezuniyet sonrası süreçlerde de irtibatta kalarak aktif yatırım turu bulunan girişimleri değerlendiriyor. Lonca mezunu 4 farklı girişimle başlatılan yatırım görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Jobtogo platformunda yer alan freelancer'lara özel finansal kampanyalar, Pollective'in Kuveyt Türk müşteri analitiği ekipleriyle çalışması, Linqiapp'in kampüs kart kullanıcılarına sunduğu indirimler, Harcy'nin inşaatı devam eden Kuveyt Türk şubelerinde kullanılması ve Qpien ile e-ticaret sektöründe yer alan Kuveyt Türk müşterileri için kampanya hazırlanması gibi projeler yapılması planlanan işbirlikleri arasında yer alıyor.

"90 girişimi başarıyla mezun ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Dijital Bankacılık Grup Müdürü ve Lonca Yürütme Kurulu Üyesi Okan Acar, Lonca Girişimcilik Merkezi'nin kısa bir sürede, Türkiye'nin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasına girmeyi başardığını belirtti.

Acar, bugüne kadar 90 girişimi başarıyla mezun ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Girişimcilerimize, sunduğumuz nakdi ve gayri nakdi desteklerle yalnızca finansal katkı sağlamakla kalmıyor, büyüme ve dönüşüm süreçlerinde güvenilir bir yol arkadaşı olarak girişimlerin yanında yer alıyoruz. Bu süreçte öğrenme karşılıklı gerçekleşiyor. Hem öğretip hem öğreniyor, girişimcilerle birlikte yeni nesil pazarları ve dinamik çözümleri deneyimliyoruz. Lonca olarak, girişimcilere ve ülkemizin girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya kararlıyız. Girişimcilik ekosisteminin gelişmesine öncülük ederken, yenilikçi çözümler üreten girişimleri, artan bir ivmeyle desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz."